València Basket, la màquina més letal d’Europa

El València Basket de Pedro Martínez, líder en la Lliga ACB Endesa i la BKT Eurocup, s’ha convertit, per mèrits propis, en la sensació del bàsquet europeu durant la primera mitat d’esta temporada 2024/25. Gràcies a una brillant reestructuració de plantilla, al treball disciplinat dels jugadors i, sobretot, a la mà de l’entrenador català, l’equip taronja fa por allà a on vaja. El respecte dels rivals és total per a l’equip amb la millor mitjana anotadora del Vell Continent. Cap equip de les 12 lligues més importants d’Europa —nacionals i internacionals— iguala els 97,2 i 95,8 punts per partit del València en l’ACB i en la Eurocup, respectivament.

Dimarts passat, en la victòria per 116-78 al Turk Telekom Ankara, l’equip de la Fonteta va trencar el seu rècord d’anotació en un partit de competició europea després de més de 25 anys. La victòria del 14 de desembre de 1999 contra l’Arsenal Tula rus en la Copa Saporta (113-55) era el registre que fa només uns dies van polvoritzar Xabi López-Arostegui, Chris Jones, Semi Ojeleye, Brancou Badio, Jaime Pradilla, Nate Sestina, Josep Puerto, Sergio de Larrea… Pràcticament tots. Sis jugadors van fer dobles dígits en anotació, i fins a huit van superar els deu crèdits de valoració. El col·lectiu, precisament, és la principal fortalesa dels taronja.

Els 116 punts convertits contra el rival d’Ankara no són una casualitat, sinó tot el contrari. Són una constant per a un València que ha depassat la barrera en 12 victòries: huit a Europa i quatre a Espanya, a on també li va endossar 116 punts al Baskonia en un altre dia històric. L’1 de desembre, els de Martínez van assaltar el Buesa Arena guanyant de 25, igualant la tercera anotació més alta de la seua història i convertint-se en el primer equip a acabar un partit de la Lliga Endesa amb un deu de deu en jugadors alineats amb dobles dígits de valoració.

El partit de Vitòria, de fet, va ser la millor prova del valor grupal en l’èxit del València 24/25. És el millor en l’apartat d’assistències de les dos lligues en les quals competix. En l’ACB, amb una mitjana de 21,4, per davant d’Unicaja i Corunya, mentres que, en la Eurocup, la mitjana per partit ascendix a les 23,2 passades que acaben en cistella. Les assistències tant per a agilitzar el ritme de joc com a la recerca de les millors posicions possibles de tir són dos dels pilars del joc alegre del València Basket, els altres dos, tant o més decisius, són el llançament de tres i el rebot. En els triples, l’equip taronja també domina les mitjanes, amb 13,47 en l’ACB i 13,5 en la segona competició del continent. Una tirania que encara és més aclaparadora pel que fa a les captures davall de la cistella, especialment, les més determinants, les que es produïxen en la cistella rival i oferixen noves oportunitats d’augmentar el caseller de punts. Els valencians aconseguixen 14,6 rebots en atac en la Eurocup, quasi dos més que el següent en la llista, l’Ulm, i 15,2 a Espanya, a on li seguix el Baxi Manresa amb 13,67.

Suscríbete para seguir leyendo