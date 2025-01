València frena per la moratòria sis llicències per a convertir baixos en apartaments turístics

Els recursos de promotors i inversors d’apartaments turístics contra la suspensió de llicències li plouen a l’Ajuntament de València. El Servici de Llicències Urbanístiques rebutjarà esta mateixa setmana, en la junta de govern, sis recursos administratius interposats per promotores d’esta mena d’establiments contra la moratòria d’un any a la concessió de llicències aprovada per l’Ajuntament de València el maig de 2024. Un dels objectius principals de la moratòria, que no afecta Ciutat Vella i el Cabanyal, perquè allí ja hi ha plans especials que limiten estos usos, és frenar la proliferació d’apartaments turístics en baixos d’edificis.

L’Ajuntament desestimarà, així, el recurs de reposició interposat contra la resolució de suspensió de la tramitació de la sol·licitud d’una llicència de canvi d’ús a terciari hoteler en edificis, molts dels quals són baixos, de sis carrers: Daoiz i Velarde (barri de l’Amistat), Buenos Aires (Russafa), Illa Cabrera (Malilla), Venerable Agnés (Patraix), Isaac Peral (Grau) i Lorenzo Rovira (Benicalap). Els promotors recorren contra la suspensió de llicències argumentant uns que la sol·licitud es va presentar abans de l’aprovació moratòria i altres que aplicar la moratòria només als baixos és una decisió “arbitrària”. El consistori rebat i apunta diferents motius per a rebutjar els recursos com falta de documentació o extemporaneïtat.

Acuitat per la pressió ciutadana i un volum ingent de sol·licituds de llicències per a noves vivendes turístiques (més de 500 només el maig de 2024), el Govern del PP, amb M. José Catalá al capdavant, va portar al ple de maig de l’any passat una moratòria d’un any, prorrogable un altre més, per a donar noves autoritzacions a este tipus de negocis que proliferen ja en tota la ciutat. La moratòria, inclosa com a punt extraordinari del ple de maig, va tirar avant per unanimitat de tots els grups (PP, Vox, Compromís i PSPV) després d’un debat en el qual els uns i els altres han creuat retrets per no haver sabut o volgut parar a temps este fenomen al qual també altres grans ciutats intenten posar límit.

Suscríbete para seguir leyendo