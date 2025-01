El cap de la Policia de València denuncia que Interior va limitar la solidaritat entre cossos després de la DANA

La segona jornada de la comissió no permanent per a la recuperació de les zones afectades per la DANA de 2024, constituïda en el si de l’Ajuntament de València, ha arrancat amb la compareixença de José Vicente Herrera, cap de la Policia Local de València, que ha desgranat en 20 minuts l’operatiu del cos que comanda abans, durant i després de la tragèdia del 29 d’octubre.

Herrera ha recordat, com ja ho va fer el cap de Bombers de València en la primera sessió de la comissió, la seqüència d’avisos meteorològics d’Aemet. Nivell taronja al matí i roig a la vesprada pel risc de precipitacions, sense cap previsió d’afeccions fluvials. La Policia Local de València va atendre eixe dia 421 servicis relacionats amb les fortes ratxes de vent des de les 6 del matí fins a les 23 hores.

Així mateix, el cap de la Policia Local ha destacat l’anticipació al pla d’inundacions de la ciutat activant el Cecopal a les 11 hores, en preemergència. Segons ha narrat, l’òrgan de coordinació municipal va estar en contacte permanent amb Emergències de la Generalitat i en cap moment se’ls va transmetre la necessitat d’activar un operatiu especial. Avançada la jornada des del Cecopi, es va informar que el temporal es desplaçava cap a l’interior de la província i a les 18 hores la situació va seguir sense evolució. A València no plovia.

“A partir de les 20 hores i amb els carrers de València ciutat sense incidents, l’episodi comença en les pedanies. El 092 va atendre un total de 1.389 telefonades per diferents motius, des de les 20 hores fins a les 6 del matí. Molts dels servicis eren d’emergències, rescats i auxili a persones. 84 agents del torn de vesprada, davant de la impossibilitat de tornar a les seues llars, van decidir doblegar torn i ajudar el servici de nit. A més, es van presentar voluntàriament 15 agents més”, ha explicat Herrera.

Solidaritat policial

Amb el resultat de víctimes mortals i danys materials conegut, el responsable de la Policia ha narrat la gestió dels dies posteriors, en què va destacar la col·laboració dels cossos policials arribats de tot Espanya. En les pedanies de València —o coordinats pel cos municipal— va haver-hi agents de Madrid, Torrejón, Badajoz i Albacete. Herrera ha valorat la solidaritat entre cossos policials en tots els municipis afectats, amb transvasament permanent d’agents, però també ha revelat que la Secretaria d’Estat de Seguretat, dependent del Ministeri de l’Interior, va emetre un comunicat en el qual recordava les limitacions de col·laboració entre cossos.

“Es van posar en contacte amb l’Agència Valenciana de Seguretat Pública i Emergències. La Llei orgànica constreny molt l’actuació de les policies locals, centrada en el dia a dia, però hi ha situacions excepcionals. El lògic és que davant d’una situació com esta ningú arbitre actuacions que van exclusivament en el sentit humanitari i de l’emergència. Jo no vaig vore directament la nota de la secretaria d’Estat de Seguretat, em va arribar per Whatsapp, feia una crida a anar amb compte amb unes certes actuacions perquè no estaven emparades per la llei. La persona que va redactar la nota no va estar molt encertada”, ha opinat Herrera en la seua intervenció.

