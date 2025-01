Detenen dos menors per l’incendi de la nau abandonada d’Ontinyent

La Policia Nacional ha detingut dos menors d’edat per l’incendi que este diumenge a la vesprada va calcinar la part baixa d’una fàbrica tèxtil abandonada a Ontinyent.

Quatre menors van ser vistos abandonant a tot córrer la nau de l’antiga Aprestos Vidal, abans que les flames la devoraren quasi per complet. Els quatre van ser posteriorment identificats pels agents de la Policia, encara que dos d’ells no van acabar arrestats per tindre menys de 14 anys, per la qual cosa són inimputables i no poden ser sotmesos a enjudiciament penal, segons la Llei del menor.

En canvi, altres dos implicats en el succés sí que van ser detinguts per un presumpte delicte de danys, i, després, van ser posats en llibertat i entregats als seus pares. Contra ells s’instruïxen diligències, si bé la investigació roman oberta per a aclarir l’origen de l’incendi, circumstància que no es podrà dilucidar fins que puga accedir-se a la nau abandonada, cosa que no ha sigut possible fins al moment.

El foc es va iniciar passades les 17 hores i va devorar ràpidament l’interior d’una antiga empresa de tints i acabats de filats i teixits situada prop de l’estadi de futbol del Clariano i del pavelló Francisco Rubio.

Els bombers han continuat treballant tota la nit en la zona i no ha donat per extingit l’incendi fins a este dilluns a les 9:35 hores.

Evacuat un edifici residencial per precaució

El sinistre va generar una intensa columna de fum que va obligar a evacuar, per precaució, un edifici residencial de quatre plantes adjacent a la fàbrica, a més de provocar retencions en l’entrada a la capital de la Vall d’Albaida per la zona del Salvador, atés que s’ha tallat al trànsit l’avinguda de Sant Francesc.

Pel que sembla, les flames només van afectar la part baixa de la fàbrica en desús i van ser ràpidament controlades pels bombers, amb una evolució favorable des de les 18 hores.

Se sospita que l’origen de l’incendi ha sigut intencionat. De fet, com va avançar este diari diumenge, fonts presencials van vore eixir de la nau abandonada un grup de menors d’edat moments abans que es donara l’alarma del foc. La Policia Nacional d’Ontinyent ha assumit la investigació dels fets.

