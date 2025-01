Els reptes de Valenciaport per a 2025: terminal nord, ZAL, taxa ambiental i Suez

Comença 2025 i Valenciaport té molts fronts en l’horitzó, reptes importants per complir i riscos que eludir, perquè no cessen els conflictes geopolítics i aguaita la competència des dels recintes del Mediterrani. El port inicia les obres de la nova terminal nord de contenidors, accelera la construcció de les primeres naus frigorífiques de Medlog-MSC en la zona d’activitats logístiques (ZAL) i també impulsa el pla d’electrificació dels seus molls i instal·lacions.

Una de les principals preocupacions per a les navilieres és que des de l’1 de gener d’enguany entren en vigor noves taxes mediambientals imposades per la UE (la qual cosa encarix el cost d’escala de les navilieres). A més, s’allarga el conflicte a Orient Mitjà i els vaixells han de sortejar el canal de Suez pel sud del continent africà. I entra en joc un gran protagonista en el tauler mundial del comerç exterior: el president electe dels Estats Units, Donald Trump, que advertix, enmig de l’expansionisme de les navilieres, operadors portuaris i multinacionals logístiques de la Xina, que no deixarà que el Canal de Panamà caiga en “mans equivocades”. Trump amenaça de reprendre el control d’este pas transoceànic, la qual cosa podria alterar les rutes de les navilieres que operen entre el Mediterrani, com el port de València, amb ports de l’oest dels Estats Units.

Noves rutes

La presidenta de Valenciaport, Mar Chao, considera que les prioritats de l’emplaçament marítim també passen per la sostenibilitat, els avanços en digitalització i automatització de processos, així com la implementació de mesures tecnològiques que milloren l’eficiència operativa i reduïsquen l’impacte ambiental. Entre les iniciatives, destaca l’ús d’energies renovables i la creació d’infraestructures verdes orientades a millorar la qualitat de l’aire.

L’any 2025 també arranca amb la programació de noves rutes que anuncien algunes de les principals navilieres que operen en el port de València. Així, Mediterranean Shipping Company potenciarà la connexió Índia-Europa amb rutes via el port de València. A més, oferirà nous servicis amb Sud-àfrica per al transport refrigerat de contenidors.

Recuperació de trànsits

D’altra banda, 2025 arranca amb una recuperació dels trànsits. Gràcies a la priorització de la gestió de contenidors d’importació, el port de València va registrar en novembre (últimes dades publicades per l’APV) un increment del 21,04 % en els contenidors de descàrrega. Este creixement respon a la necessitat de reproveir la població i reactivar l’activitat empresarial i industrial en les zones afectades per la DANA. En termes generals, el Butlletí estadístic de l’APV va constatar un creixement del 4 % en la gestió de contenidors en els molls valencians en novembre, malgrat una reducció del 6 % en la gestió de tones. Les dades acumulades entre gener i novembre de 2024 reflectixen un augment del 14 % en la xifra de contenidors i del 4,5 % en el volum de tones gestionades, en comparació amb el mateix període de 2023.

Terminal de càrrega de contenidors en la qual opera TransItalia en el port de València / M. Á. Montesinos

I València serà seu en 2025 del Fòrum Mundial de Ciutats i Plataformes Logístiques, un esdeveniment internacional que reunix representants d’administracions locals i regionals, governs, ciutats, empreses i acadèmics per a debatre sobre la integració de plataformes logístiques en el desenrotllament portuari i urbà. El fòrum atrau un gran nombre de participants de més de 70 països, incloent professionals del sector, institucions i experts que analitzen les últimes tendències logístiques.

