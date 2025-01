Feijóo anima Puigdemont a donar-li suport en una moció de censura contra Sánchez: “Crec que soc bastant més fiable”

“Sobren raons per a una moció de censura, però falten vots”, ha afirmat Alberto Núñez Feijóo este dilluns a primera hora en una entrevista en Onda Cero. El líder del PP ha hagut de respondre diverses preguntes sobre la possibilitat que use eixa ferramenta parlamentària per a fer caure Pedro Sánchez i, per primera vegada, ha animat Carles Puigdemont a fer un pas al capdavant i donar-li suport amb els seus set diputats. En estos moments, Feijóo té el suport compromés de Vox, una formació que assegura que participaria en una aliança amb PP i Junts si la moció de censura porta aparellada la convocatòria d’eleccions generals.

En l’entrevista, Feijóo ha recordat a Puigdemont que Sánchez li va prometre l’amnistia, i no se li ha aplicat, i que el PSC li va arrabassar l’alcaldia de Barcelona [amb l’ajuda del PP, cal recordar] malgrat que els postconvergents van ser la llista més votada. “Crec que soc bastant més fiable [que Sánchez]”, ha dit. El president del PP ha declarat que Puigdemont sempre podrà dir: “Feijóo no m’ha mentit”. El cap dels conservadors ha explicat que, l’estiu de 2023, intermediaris de Junts van plantejar al PP que donarien suport a la investidura de Feijóo si este es comprometia a aprovar una llei d’amnistia, una cosa a la qual, ha dit, es va negar.

“Ja li dic que eixa fórmula, la d’una moció de censura per a convocar eleccions, crec que és el que necessitaria el nostre país”, ha subratllat Feijóo. El líder del PP ha evitat respondre en diverses ocasions a la pregunta de si estaria disposat a viatjar a Bèlgica per a reunir-se a Puigdemont si este li ho posara com a condició per a donar suport a la moció. El cap de l’oposició ha dit que li semblaria una condició poc “seriosa” i “inversemblant”.

