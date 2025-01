Fi a 40 anys sense servicis bàsics en una urbanització de Gilet

La zona residencial de Camí de Convent de Gilet es dotarà per fi de tots els servicis que exigix la llei, dels quals mancava des de feia quatre dècades. Després d’una llarga espera, els més de 100 veïns d’esta urbanització disposaran d’enllumenat públic, xarxa de sanejament, telecomunicacions i millora dels accessos rodats en esta zona pròxima a Sant Esperit.

Per a arribar a este punt han sigut necessaris quasi 20 anys de tràmits, en què no han faltat conflictes judicials, adjudicacions fallides i diferents problemes.

Però, ara, d’ací a un mes s’espera que comencen els treballs d’urbanització després que estos s’hagen adjudicat a l’empresa SIMA Servicios Integrales Alonso, S.L., per un import de 630.000 euros (sense impostos), 141.995 per davall del pressupost de licitació, que era de 771.995 euros (sense impostos), després d’un concurs en el qual han concorregut set constructores.

Les obres, que compten amb un termini d’execució de quatre mesos i una àrea d’actuació de prop de 45.000 metres quadrats, consistiran en treballs de construcció de desenrotllament urbà, enllumenat públic, mobiliari, canalització d’aigua potable, excavació i moviments de terres, construcció de línies de conducció elèctriques, obres de clavegueram, pavimentació i asfaltat, i instal·lació de senyalització viària.

Tràmits complicats

El camí fins a arribar a este moment no ha sigut fàcil. Tal com explica a Levante-EMV l’alcalde, Salva Costa, “ha sigut un recorregut ple de problemes, però al final anem solucionant les coses. Amb voluntat i treball, s’aconseguix. Estem molt satisfets i és una molt bona notícia l’adjudicació de les obres, perquè es tracta de dotar de servicis bàsics més de 50 famílies que fa massa temps que manquen d’estos”.

Malgrat que els tràmits per a urbanitzar Camí de Convent s’iniciaven en 2006, no és fins a 2013 quan el Ple aprova la redacció del projecte, però “la falta d’entesa quant als servicis que havia d’arreplegar el mateix” va suposar anys de litigi, al qual es va posar fi amb un principi d’acord entre les parts, tal com relataven des del consistori en aquell moment.

Això ha generat anys de retard en l’actuació a causa de la interposició d’un recurs contenciós administratiu per part de l’empresa redactora del projecte, a la qual el consistori liquidava el deute mantingut, mentres esta renunciava a seguir, la qual cosa va permetre continuar amb el procediment. També va haver-hi problemes en la primera adjudicació, en la qual la defunció de l’adjudicatari va obligar a reprendre els tràmits, als quals se suma una licitació fallida.

Superats tots els obstacles, l’últim va ser l’actualització de preus, ja que ha passat quasi una dècada des que l’actuació va quedar redactada.

S’espera que la urbanització d’esta zona residencial quede finalitzada per al mes de juny, segons els terminis que es manegen en el projecte. Unes obres que tenien previst començar a primers de 2024, per la qual cosa afigen un altre any més de demora.

Intervenció

Entre les qüestions que cal destacar d’esta intervenció hi ha la xarxa d’aigua potable, que estarà formada per canonades de distribució i protecció contra incendis que connectaran a una principal mitjançant un sistema que facilitarà la detecció de fuites i problemes en els punts concrets a on es produïsquen. Per la seua banda, la xarxa de sanejament connectarà amb el col·lector de baix de la carretera que conduïx fins a l’estació depuradora i estarà constituïda per canonades de polietilé d’alta densitat (PEAD).

La urbanització preveu el manteniment de zones verdes i noves àrees infantils.

