Gayà s’apunta a la final contra la Reial Societat

El capità del València, José Luis Gayà, estarà en la final de diumenge contra la Reial Societat a Mestalla. El de Pedreguer confia a estar de segur en el pròxim partit de lliga de l’equip malgrat la ferida que es va fer dissabte en el Sánchez Pizjuán. El lateral esquerre del València va rebre una xafada de José Ángel Carmona que li va deixar el peu esquerre sagnant i que ni tan sols va ser castigat amb falta per l’àrbitre. Gayà va ser atés pels metges i va haver de ser substituït per Yarek en el minut 69 de la segona part.

El jugador va necessitar dos punts de sutura per a cosir l’empenya del seu peu. La bona notícia és que la inflamació va anar remetent durant el diumenge. “Ha rebut una falta en la primera part i té un tall en la part frontal del peu. A qualsevol altre jugador li hauria impedit seguir, però el seu compromís no pot ser més gran i ha volgut continuar. No li permetia jugar al seu nivell normal”, afirmava el tècnic Carlos Corberán en la sala de premsa del Pizjuán.

El jugador serà examinat pels servicis mèdics hui en la ciutat esportiva de Paterna abans d’incorporar-se al grup al llarg de la setmana. No viatjarà a Ourense per a jugar els octaus de final de la Copa del Rei este dimarts. Dissabte, Gayà va igualar una llegenda valencianista com Pep Claramunt quant al nombre de partits disputats en Primera Divisió (294).

Suscríbete para seguir leyendo