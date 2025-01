Naix el festival de cine Benissa en Curt

Una nova aventura cinematogràfica agafa forma a Benissa. Naix el festival Benissa en Curt. Este emocionant projecte està liderat per Pedro Font, un apassionat del cine des de la seua infància. Ha col·laborat en més de 50 rodatges de sèries, pel·lícules i anuncis publicitaris. Pedro també fa més de 25 anys que està al capdavant del cine municipal de Benissa. És una figura clau en l’escena cultural local.

Per a este festival, Pedro ha unit forces amb dos grans companys: María Mas i Raúl Martínez.

María, una estimada actriu de Benissa, és coneguda per la seua capacitat per a conquistar el públic en cada actuació. A la seua exitosa carrera teatral i cinematogràfica se suma ara este nou projecte.

Raúl Martínez, per la seua banda, és un locutor de ràdio que s’endinsa en el món del cine amb el seu primer guió per al premiat curtmetratge Dios te salve María i el seu pròxim projecte Cicatrices, el rodatge del qual començarà d’ací a uns mesos.

Els organitzadors de Benissa en Curt / Levante-EMV

El festival, que ja s’està promocionant activament en xarxes socials, compta amb el suport de reconeguts actors, actrius i directors del cine espanyol, com es reflectix en els vídeos promocionals publicats diàriament.

Els primers curts estan arribant a l’organització per a concursar en el primer festival, i el més increïble és que superen, en tot just set dies, els 100 curtmetratges.

Benissa, de cine

Un projecte que ha sigut presentat a l’ajuntament de Benissa, els responsables del qual s’han mostrat interessats a secundar-lo i col·laborar.

La primera setmana de setembre, Benissa es vestirà de llarg, o, més ben dit, de curt, per a rebre les figures més destacades del cine espanyol, en un esdeveniment que serà una cita imprescindible per als amants del sèptim art. Benissa està preparada per a brillar en el panorama cinematogràfic!

Suscríbete para seguir leyendo