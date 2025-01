Algemesí replanteja la il·luminació en un dels carrers més afectats per les inundacions

El carrer Muntanya d’Algemesí ha sigut una de les vies que ha patit més danys després de les inundacions del passat 29 d’octubre. L’alcalde de la ciutat, José Javier Sanchis, ja informava, fa unes setmanes, sobre el mal estat dels fanals d’este carrer, que “hauran de reposar-se i probablement també s’haurà de canviar les voreres i la xarxa de clavegueram”.

Els quadros elèctrics, al seu torn, també van patir les conseqüències del desbordament del riu Magre, per la qual cosa esta via manca de llum des del dia de la tragèdia. Davant d’esta situació, el consistori ha decidit buscar una solució “provisional” per a suplir “el problema greu d’il·luminació” que patix este carrer, ja que molts vehicles arrossegats per l’aigua i el llot van arrancar molts fanals i van estirar el cablejat subterrani, cosa que va comportar danys la solució dels quals tardarà a poder realitzar-se.

Durant les festes de Nadal, l’Ajuntament va col·locar una part de la decoració lumínica en este carrer per a atorgar-li visibilitat. Ara, ha aprofitat este ús per a situar nous punts de llum en el centre del carrer. “Quan vam col·locar les llums de Nadal, ho vam fer amb la idea de fer una instal·lació aèria per mitjà del carrer que, una vegada retirada, ara permetrà situar punts de llum en el centre del carrer”, explica l’alcalde.

Esta solució s’utilitza en grans capitals com Roma, ja que, en les seues paraules, “aporta molta més llum, és econòmica i deixa les voreres completament diàfanes”. A més, afig que esta alternativa “reduïx el manteniment”, ja que els fanals s’oxiden amb el temps i la seua reposició suposa un cost elevat.

Canvi de mentalitat

Les inundacions en la majoria de carrers de la ciutat han comportat que l’Ajuntament replantege algunes obres i treballs. “Esta instal·lació inicialment és provisional, però, veient el resultat, pot fer que ens plantegem un canvi de mentalitat”, indica.

Molts dels veïns d’Algemesí s’han mostrat favorables a esta mesura que permet recuperar la il·luminació en este tram de la ciutat, la reparació de la qual comportarà un gran període de temps.

