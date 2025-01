El bitllet a quarts de final espera a Lituània

Amb la classificació per al play-off assegurada i amb la tranquil·litat de liderar el grup B de la Eurocup amb tres victòries de marge respecte al Hapoel Jerusalem, el València Basket visita hui, per primera vegada, la pista del 7Bet-Lietkabelis Panevezys, en un partit de la jornada 15 que li pot donar el bitllet directe a quarts de final, ja que, en cas de guanyar, asseguraria matemàticament una de les dos primeres places que permet evitar l’encreuament d’octaus a partit únic i saltar una eliminatòria més, amb el factor pista a favor.

A més, si el València Basket s’emporta hui la victòria en la pista del 7Bet-Lietkabelis Panevezys i el Hapoel Bank Yahav Jerusalem guanya el seu partit com a local contra el Cedevita Olimpija Ljubljana, l’equip taronja tindria assegurada matemàticament la primera plaça del grup B. Un partit que arriba en un gran moment de forma dels taronja després de dos sòlides victòries com a local amb excel·lents actuacions corals ofensives.

A més, els jugadors taronja tindran l’oportunitat de prendre’s una xicoteta revenja davant de l’únic equip que ha sigut capaç d’emportar-se la victòria de la Fonteta en l’actual temporada. I tot, en una pista en la qual no existixen precedents, ja que s’enfrontarà per primera vegada al que serà el quart oponent diferent que visite el València Basket a Lituània, país a on el balanç històric taronja és positiu amb sis triomfs i quatre derrotes.

Canvis en la convocatòria

Pedro Martínez no va poder repetir la mateixa convocatòria del cap de setmana, ja que, encara que continua comptant amb una convocatòria de dotze jugadors, hi ha un retorn i una baixa per a Lituània. D’una banda, el pivot Amida Brimah, que es va perdre el partit de dissabte per un esquinç al turmell dret, torna a la llista, mentres que, d’altra banda, serà baixa en este partit l’ala-pivot Nate Sestina per unes molèsties al colze dret que li van impedir jugar la segona mitat contra Covirán Granada, i que s’unirà a l’absència del lesionat de llarga duració Ethan Happ.

L’únic precedent d’enfrontament oficial entre estos dos equips va ser el partit de la primera volta, que va acabar amb victòria lituana en la pròrroga per 106-107.

