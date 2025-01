El camp clama contra el mal estat de les zones de cultiu

En públic i en privat, les organitzacions agràries van posar ahir el crit en el cel davant de la Generalitat per l’estat en què seguixen innombrables camps de cultiu de la província de València, que van resultar seriosament afectats per la DANA del 29 d’octubre de 2024 i que seguixen sense ser netejats ni arreglats. Tant la Unió Llauradora, com l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) es van reunir ahir a la vesprada amb el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, per a traslladar-li les seues queixes. La primera de les dos entitats va fer el mateix, al matí, en una trobada en solitari, amb el vicepresident per a la reconstrucció, Francisco José Gan Pampols.

El president d’AVA, Cristóbal Aguado, va assegurar a este diari que “la ineficàcia i lentitud de les mesures de suport al sector agrari queden en evidència al vore milers de camps que estan exactament igual que el 30 d’octubre. Dos mesos després, moltes parcel·les continuen sent un femer a on no es pot ni entrar a treballar”. “Molts agricultors, pels nostres mitjans, amb els mínims costos possibles, estem arreglant les coses bàsiques per a realitzar les labors necessàries del cultiu. No podem estar esperant que Tragsa decidisca arribar durant els pròxims mesos o anys. El camp té els seus ritmes i hem de podar, polvoritzar, recol·lectar, regar, etc.”, va agregar el dirigent empresarial.

Pèrdues

Esta organització ha quantificat en 1.380 milions les pèrdues ocasionades per la riuada i la superfície damnificada supera les 50.000 hectàrees. “Les ajudes aprovades per al sector agrari no són suficients per a compensar les pèrdues reals i facilitar la recuperació del potencial productiu. Deixaran fora de les ajudes directes molts agricultors, siga perquè no són autònoms o per un mer tràmit burocràtic.

Estat d’abandó d’un camp de cítrics als voltants de Picanya / Eduardo Ripoll

“I estan arribant de manera lenta”, va afirmar Aguado, que va afegir que “en la reconstrucció hem de repensar, a més, les polítiques hidrològiques i mediambientals que posem en marxa per a evitar que fenòmens similars en el futur, perquè n’hi haurà, causen tantes pèrdues humanes i materials. Apostem per la construcció d’infraestructures hidràuliques que minimitzen l’impacte de les riuades i augmenten l’emmagatzematge d’aigua en cas de sequera. I sol·licitem una major neteja dels llits i barrancs per a afavorir l’eixida dels cabals sobtats”.

Per la seua banda, el secretari general de la Unió Llauradora, Carles Peris, va explicar que l’organització va traslladar als dos dirigents de la Generalitat el mateix missatge i és que els “recursos que estan arribant des de la Generalitat són insuficients” per a cobrir els danys enormes en els cultius i en les infraestructures agràries. En este sentit, va indicar a Gan i Barrachina la necessitat d’habilitar ajudes directes a través dels pressupostos del Consell per a 2025 i que s’aprofite l’ocasió per a abonar als damnificats del camp els costos de reparacions per a posar en marxa les explotacions que els agricultors ja han avançat. “Necessitem fons propis que vagen als nostres agricultors”, va afirmar Peris. A més de reclamar un pla de gestió per a l’Albufera “per a restablir la zona afectada de cultiu”, Carles Peris va demanar la reparació dels camins i punts de reg, perquè, “sense estos, no es podran aprofitar de manera comercial les collites”.

Al final de la reunió, el conseller Barrachina va afirmar que, des del seu departament, “estem destinant 52,2 milions d’euros en mesures concretes per a recuperar les explotacions agrícoles i ramaderes afectades per la riuada”.

