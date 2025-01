Els veïns de Velluters reclamen més pressió policial contra els proxenetes

Representants de la plataforma veïnal Amics de Velluters van mantindre ahir una reunió amb regidors i tècnics de diferents regidories per a traslladar-los les seues demandes i reivindicacions sobre aspectes com la neteja del barri, la prostitució i la seguretat ciutadana. Per part de l’Ajuntament van estar el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell; el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, i el regidor de Comerç i president de la junta de districte, Santiago Ballester. A més, hi havia tècnics de la Regidoria de Neteja i Recollida de Residus, de Participació Ciutadana i de Servicis Socials, i un oficial de la Policia Nacional.

Entre altres temes, en esta taula de diàleg es va abordar el tema de la prostitució, que continua suscitant una gran alarma social en el barri. Fonts presents en la reunió van confirmar que els representants veïnals van demanar més pressió policial a les autoritats, i fonts de Policia Local han informat que efectivament es mantindrà esta presència constant per a perseguir els proxenetes. A més, en esta trobada es va informar d’algunes operacions policials i batudes efectuades en el barri juntament amb la Policia Nacional.

Un altre tema que preocupa els veïns de Velluters és l’existència de solars abandonats, que no estan sent mantinguts pels seus propietaris, van indicar altres fonts a Levante-EMV. I, en estos casos, es comprovarà per part dels responsables municipals si alguns solars figuren en el registre oficial i si els seus amos estan complint les seues obligacions. Estes parcel·les són el que es denominen solars vacants, i, per als residents de la zona, el pitjor efecte possible és que no estiguen tancats o nets, perquè es convertixen en focus de brutícia o degradació.

En un altre orde de coses, els representants dels veïns de Velluters també van traslladar al Servici de Neteja algunes queixes perquè es netegen els carrers tots els dies i perquè es millore la neteja en una sèrie de punts del barri. També s’ha demanat que es canvien alguns contenidors i que es milloren les seues ubicacions dins del barri. Per part dels regidors presents i dels tècnics municipals, s’ha adquirit el compromís de tornar a reunir-se amb els representants veïnals de Velluters, al tornar de Falles i de Setmana Santa, probablement a l’abril, per a fer seguiment de tots estos temes i de qüestions puntuals que tenen a veure amb servicis socials i llicències de negocis.

