Labora accelera els cursos per a arreglar ascensors per la demanda de mà d’obra després de la DANA

La Conselleria d’Educació està reforçant i agilitzant els cursos per a traure més tècnics de reparació d’ascensors al mercat, davant de l’enorme demanda de les comunitats de veïns després de la DANA. És una mesura que ja va avançar el vicepresident Gan Pampols la setmana passada i que confirma ara el departament de José Antonio Rovira.

Més de dos mesos després de la riuada encara hi ha una enorme falta de mà d’obra en esta àrea, fonamental per a molts veïns i veïnes majors o dependents. Per això, Educació assegura que està treballant des de diversos àmbits.

El primer és el Servici Públic d’Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana (Labora), que està reforçant els seus cursos formatius d’“Instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips fixos d’elevació i transport”. En concret, s’han creat dos cursos nous en la província de València (València i Alaquàs) i un altre en la ciutat d’Alacant. La idea és agilitzar estos cursos per a tindre més professionals disponibles prompte.

A Alaquàs i Alacant, els cursos són impartits per la Federació d’Empresaris del Metall; i el de València, per la Fundació Eifor. Hi ha dos certificats laborals als quals es pot optar: “Instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips fixos d’elevació i transport” i “Desenrotllament de projectes d’instal·lacions de manutenció, elevació i transport”.

Mòduls de Formació Professional

Una altra manera d’acreditar professionals en la conservació d’ascensors són els mòduls de Formació Professional acreditats pel Ministeri d’Indústria i la Federació Empresarial Espanyola d’Ascensors. A la Comunitat Valenciana hi ha 28 centres que impartixen grau mitjà i 27 de grau superior.

A estos caldria afegir la formació manteniment elèctric-electrònic, que també servix per a eixa tasca, i que s’impartix en 10 centres.

Acreditar l’experiència laboral

Una altra via que Educació tracta de potenciar és l’acreditació de l’experiència laboral. Es tracta d’una mesura que va entrar en vigor en l’última llei d’FP i que servix per a reconéixer oficialment els treballadors que fa molt de temps que exercixen una labor, però que no tenen la formació reglada.

A través d’este programa, la persona candidata adquirix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, prèvia avaluació d’estes.

És a dir, es tracta de persones que han treballat durant anys en àmbits com, per exemple, l’electricitat o la lampisteria, que no tenen una titulació, però que acumulen sobrada experiència laboral al llarg dels anys. Persones que, per exemple, van abandonar els estudis per necessitat de treballar i que han aprés la professió en el lloc de treball.

Este procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un títol de Formació Professional o d’un certificat de professionalitat.

Finalitzat el procediment, la comissió d’avaluació indicarà la formació complementària que el participant ha de cursar si desitja continuar la seua formació per a obtindre el títol de Formació Professional o el certificat de professionalitat.

Després, d’altra banda, hi ha les llicències: una vegada que es tenen eixes qualificacions professionals, les persones que ja les tenen es presenten en Indústria amb la documentació i se’ls dona la llicència per a treballar en aparells elevadors.

