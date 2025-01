Mazón assenyala que el seu error després de la DANA va ser confiar en la col·laboració de l’oposició

El president Carlos Mazón ha aclarit este dimarts que el seu error després de la DANA va ser “esperar de bona fe la col·laboració” de l’oposició i del Govern en la crisi, i no el fet de no haver declarat l’emergència nacional (com li va demanar Génova) o per la seua gestió de l’emergència, com va plantejar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el dia previ.

“M’esperava de bona fe que la col·laboració seria d’una altra manera, que no s’utilitzaria el dolor de les víctimes i que els partits no feren campanyes pagades amb diners públics contra mi i contra la Generalitat. Desgraciadament, em vaig equivocar quan vaig pensar que hi havia gent que estaria a l’altura de les circumstàncies”, ha assenyalat el cap del Consell.

Mazón ha fet estes declaracions als mitjans a la seua eixida del Palau de la Generalitat, a on ha presidit el ple del Govern Valencià. Ha anunciat que acudirà a continuació a una campa per a “supervisar” la retirada de vehicles sinistrats per la riuada, però sense revelar a quin municipi es dirigix.

Les paraules del president arriben un dia després que Feijóo admetera en una entrevista en Onda Cero que Mazón va estar “noquejat” els dies següents a la catàstrofe. El president del PP va assenyalar que el baró valencià havia admés errors en eixes jornades posteriors, però no va saber concretar en què havia fallat.

“No sé si per no demanar l’emergència (nacional) o per la gestió”, va dir Feijóo. Este dimarts, Mazón ha volgut remarcar que el seu error va ser únicament confiar en eixa col·laboració d’altres institucions i partits, evitant així assumir errors propis en la gestió.

