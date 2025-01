Nova acció per a denunciar la falta d’arbratge urbà a Sagunt

L’Associació Veïnal La Victòria del Port de Sagunt, en col·laboració amb Acció Ecologista Agró, va dur a terme este diumenge la segona plantació simbòlica d’arbratge, dins de la seua campanya per a denunciar “la falta de zones verdes en la ciutat” i reclamar a l’Ajuntament de Sagunt “una major sensibilitat mediambiental”.

Esta segona plantació va tindre lloc en la rotonda pròxima a la Nau de Tallers, a on es van clavar cartells de fusta simulant arbres per a denunciar la falta d’exemplars tant en este espai com als voltants d’esta zona del Port de Sagunt.

Segons la presidenta de La Victòria, Pilar Montolío, “veiem que els nostres carrers estan plens d’escocells buits, o soques d’arbres talats, o directament coberts de ciment, raó per la qual volem assenyalar estos espais buits a on l’ajuntament hauria de col·locar un arbre”.

Participants en la protesta / Levante-EMV

Amb esta campanya, des de La Victòria i Agró estan col·locant en estos escocells o jardineres buides un senyal per a denunciar l’absència d’un arbre que ja hauria d’estar des de fa temps.

“Un mal des de fa anys”

Per a Montolío, “això dels escocells buits és un mal que s’estén per la nostra ciutat des de fa anys, sense que l’Ajuntament repose els arbres tallats. Enfront d’esta falta d’arbratge, és necessari que l’equip de govern complisca amb la seua obligació i millore el nostre entorn urbà amb noves zones verdes i reposant els arbres talats o tallats en les nostres places i carrers”.

Instant de la “plantació” / Levante-EMV

Esta campanya de sensibilització, a més, pretén conscienciar sobre la importància de l’arbratge en les ciutats, ja que proporcionen oxigen per a respirar, disminuïxen la temperatura del sòl en places i voreres, filtren les partícules contaminants i milloren la biodiversitat de la zona. En resum, són un aliat importantíssim en la lluita contra el canvi climàtic.

Suscríbete para seguir leyendo