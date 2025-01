El PP ja governa a Barxeta i promet pressupostos “en el termini d’un mes”

Partit Popular (PP) i Som Barxeta (SM) s’alternaran en l’alcaldia de la localitat de la Costera durant el que queda de legislatura després de prosperar la moció de censura anunciada per les dos formacions polítiques el passat 27 de desembre. Tal com va publicar en exclusiva Levante-EMV, les dos formacions van arribar a un acord per a rellevar en l’alcaldia Vicent Mahiques (Esquerra Unida) i repartir-se el govern municipal “després de mesos de negociacions”.

Ahir, després del termini marcat per la legislació vigent, un saló de plens abarrotat va acollir una trobada en el qual es va fructificar el pacte. La regidora popular Ana Belén Avendaño —la més jove de la taula— va ser l’encarregada de llegir la moció de censura, explicant que es basa en diversos punts: “Gestió deficient, retards en projectes clau o pèrdua de confiança” en l’alcalde ixent van ser alguns dels arguments esgrimits. Vicent Torregrosa, com a candidat a l’alcaldia, va ser el primer a prendre la paraula. La seua al·locució va ser la més curta de totes. Va explicar que van presentar la moció de censura “després d’esgotar tots els recursos disponibles per a evitar esta situació”. “El nostre municipi ha patit un estat d’abandó constant, amb queixes de veïns i veïnes. Les instal·lacions esportives i els edificis municipals presenten un estat lamentable. La Casa de la Cultura sembla un femer”, va exposar. També es va comprometre a presentar els pressupostos en qüestió d’un mes: “Reflectiran les nostres prioritats i serviran per a posar fonaments per a un futur millor per a Barxeta”. Torregrosa també va agrair a Som Barxeta que “haja deixat de costat el que ens separa i haja posat en comú el que ens unix”. Finalment, va demanar “paciència, complicitat i participació” als veïns.

Vicent Mahiques (EU) va ser el següent a prendre la paraula. Va recordar que va accedir a l’alcaldia en 2015 i “deu anys després es presenta esta moció, no contra la gestió municipal, sinó contra la meua persona”. I va carregar els seus retrets contra Som Barxeta: “Jo la definisc com la ‘moció del fum’. A ningú sorprén esta situació. La sintonia entre els dos grups de l’oposició ha sigut evident. Dàrius Tortosa no ha amagat el seu objectiu: tallar-li el coll a Pinet —com es coneix a Mahiques— caiga qui caiga i coste el que coste, a això ha focalitzat els seus esforços. El PP, conscient d’esta enemistat, ha deixat seguir el joc i ha aconseguit el premi gros, ha pescat en plena maror”.

Así ha sido el pleno de la moción de censura en Barxeta /

Mahiques va defendre la gestió municipal i va explicar que “s’han aprovat el 99 % de les modificacions pressupostàries que hem portat al ple. Des que va començar esta legislatura, només he excusat la meua absència en dos plens, mentres que regidors de Som Barxeta ho han fet en sis. I jo estic a França i ells a Espanya”. També va explicar que “si Esquerra Republicana ha expulsat els regidors per donar suport a la moció de censura, no podran exercir càrrecs en l’Ajuntament”.

Dàrius Tortosa (Som Barxeta) va declarar que “hem buscat un acord amb el PP per responsabilitat. Esquerra Unida ha volgut governar com si tingueren la majoria absoluta. Vam presentar fins a tres propostes diferents per a un govern d’esquerres en l’inici de legislatura. La comunitat educativa està cansada de demanar col·laboració a l’Ajuntament, hi ha moltes obres amb sobrecostos o innecessàries. Fa dos anys, este acord amb el PP era impensable, però és una cosa que al final ens han demanat els ciutadans”.

La regidora que va denunciar “assetjament” en ERPV Som Barxeta i Partit Popular van tirar avant la moció de censura després de sumar cinc vots a favor contra els tres en contra d’Esquerra Unida. I no van assistir tots els seus representants municipals. La regidora María Pérez va ser una de les absències de la cita. Exsecretària general d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), el seu company Dàrius Tortosa va explicar que “viu a Barcelona” i que un dels motius de la seua absència és la denúncia que va presentar per “presumptes delictes contra la llibertat sexual, assetjament i delictes contra l’honor” contra l’expresident del mateix partit, Josep Barberà. Mitjans digitals s’han fet eco del cas, encara que Pérez no ha volgut explicar estos fets ni les raons que l’han portada a presentar la querella en els jutjats d’Alzira. De fet, Tortosa també va explicar que ell tampoc forma part des d’ERPV des de fa més un any: “Han intentat pressionar, ens han assetjat fins a l’últim moment. Els vam demanar que per què no van fer el mateix fa dos anys, quan EU no ens va fer cas. També hem rebut amenaces per xarxes socials, sabem els qui són. Al final en són quatre, que volen fer soroll”.

Suscríbete para seguir leyendo