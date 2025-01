Quasi un de cada cinc aturats valencians espera la jubilació

Quasi un de cada cinc aturats esperen en eixa situació al fet que els arribe l’edat per a poder jubilar-se. En concret, segons les últimes dades de Labora, 56.402 de les 315.503 persones inscrites en les oficines d’ocupació de la Comunitat Valenciana estaven entre els 60 i els 64 anys al finalitzar desembre de 2024. En conseqüència, es tracta del 17,8 % del total.

En termes de comparativa poblacional, la província que s’emporta la palma en esta estadística és Alacant, que té 23.773 majors de 60 anys i menors de 65, enfront de la molt més poblada València, que en té 26.705. Castelló queda en la tercera posició, amb 5.924. La xifra de 2024 està molt lleugerament per damunt de la de l’exercici anterior, quan les persones en esta situació ascendien en nombre als 56.275. Per tant, l’increment és de només 127 aturats.

Ningú de 65 anys

Les dades de Labora, dependent de la Generalitat, revelen que en les oficines de l’atur de la Comunitat Valenciana no consta ningú que ja haja superat els 65 anys. L’edat de jubilació per a 2025 està en els 66 anys i huit mesos i arribarà als 67 en 2027. No obstant això, és possible retirar-se amb el 100 % de la prestació als 65 anys sempre que s’haja cotitzat durant 38 i tres mesos o més. Seran 38 anys i mig en 2027.

L’edat de jubilació s’allarga, d’una banda, per a tractar de propiciar la sostenibilitat del sistema públic. No obstant això, al mateix temps, les empreses es desprenen dels treballadors de major edat, entre altres motius perquè són els que tenen els nivells salarials més elevats i els gestors de les mercantils preferixen amortitzar la seua plaça o cobrir-la amb persones que cobraran menys. El resultat és que molts treballadors, quan ronden els seixanta, són acomiadats. Si l’empresa ha sigut relativament generosa amb la indemnització —utilitzada la majoria de les vegades com el mitjà per a una prejubilació encoberta—, eixos diners, més els dos anys de l’atur i una part d’estalvis permeten al treballador arribar a l’edat legal de jubilació sense grans minvaments en la seua prestació.

L’edat de jubilació en 2025 és de 66 anys i 8 mesos / Efe

L’estadística de Labora posa en relleu que les tres comarques de la Comunitat Valenciana amb un major nombre d’aturats que esperen la jubilació són València (8.197), l’Alacantí (6.224) i la tan castigada per la DANA l’Horta Sud (5.498). En l’altre costat de la balança apareixen el Racó d’Ademús (25), l’Alt Millars (40) i l’Alt Maestrat (41).

CCOO

Ana Belén Montero, secretària de Polítiques Públiques i de Protecció Social de CCOO-PV, assegura que “la veritat és que moltes persones majors de 50 anys que actualment estan desocupades, temen no poder acumular les cotitzacions necessàries per a aconseguir una pensió adequada o per a complir amb els requisits de temps de cotització establits per la Seguretat Social. Cal tindre en compte que a mesura que s’acosta l’edat de jubilació, es torna més important comptar amb una font estable d’ingressos per a garantir un futur econòmic sòlid”. Montero afig que des del sindicat han impulsat mesures en el Pacte de Toledo i “s’han creat drets com ara períodes reconeguts com a cotitzats per cures de menors i familiars o el complement per a la reducció de la bretxa de gènere en les pensions”.

Labora

Des de Labora, “continuarem oferint recursos perquè les persones milloren les seues oportunitats laborals i ingressen en el mercat laboral valencià tinguen l’edat que tinguen. L’ocupació, més enllà de suposar, per descomptat, una remuneració, comporta una altra sèrie de beneficis amb un important benefici social: la integració social, el benestar emocional i la millora de l’autoestima. Per eixa raó, Labora oferix a les persones desocupades més avantatges a l’hora d’ingressar en el mercat laboral: tenen més possibilitats de ser seleccionats per a realitzar tallers d’ocupació, i les empreses tenen incentius importants si contracten persones desocupades a partir de 50 anys”.

