El risc per gelades es manté fins dimecres amb fins a sis graus negatius

L’anunciat enfonsament tèrmic es va fer patent en la matinada de diumenge a dilluns amb gelades significatives en diversos punts de la Comunitat Valenciana, especialment en les comarques de l’interior. Segons els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el termòmetre va caure fins als 7,5 graus negatius a Utiel, temperatura mínima registrada a les huit i mitja del matí de dilluns.

Els registres sota zero es van donar en diversos punts. A Ademuz, es va arribar a set sota zero a les 8:20 hores; a Vilafranca, 4,3 negatius a les 3:10 hores; a Villena, -3,2 a les 7:30 hores; i a Segorbe, la mínima registrada va ser de -2,2 graus a les huit i vint del matí. Encara que no va haver-hi registres sota zero, les gelades també es van sentir en zones més pròximes al litoral. A Llíria, el mercuri va caure fins als 1,7 graus i, en l’estació de l’aeroport de València, la mínima va ser de 2 graus a les huit i mitja del matí.

La caiguda de les temperatures es va notar també en les màximes. Ahir, el valor més alt es va registrar a València, amb 15,6 graus. Un dia abans, la màxima autonòmica va ser de 21,1 graus a Elx; mentres que a València ciutat es va arribar als 19,7 graus, 4,3 graus per damunt de la màxima d’ahir.

Temperatures per als pròxims dies

La predicció per a este dimarts és de més fred, amb les temperatures mínimes en descens, per la qual cosa esta matinada es podrien haver superat els valors negatius de la jornada de dilluns, amb gelades generalitzades; seran febles en el prelitoral i moderades en l’interior, segons l’Aemet. De fet, fins a les 10 del matí, l’Agència manté actiu l’avís groc per gelades en l’interior de Castelló i València, amb valors que podrien caure fins als sis graus negatius. Quant a les màximes, hi haurà un lleuger repunt, encara que el termòmetre no superarà els 16 graus de màxima previstos per a la província d’Alacant.

Temperatures per al divendres 17 de gener segons l’Aemet / Aemet

Les prediccions auguren gelades per a la jornada de dimecres, les quals continuaran sent moderades en l’interior i febles en la resta del territori, a excepció del litoral. Serà a partir de dijous quan les mínimes comencen a ascendir tímidament. Este ascens serà més notable a partir de divendres, quan els valors negatius siguen puntuals, als Ports o la Vall de Cofrents. Malgrat l’ascens de les mínimes, les màximes es mantindran estables i només s’acostaran als 20 graus durant el cap de setmana.

