Cimera a València per a la reconstrucció

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, assistirà hui a València a una reunió convocada per la Direcció General de l’Esport de la Generalitat Valenciana i en la qual participaran altres institucions públiques i privades per a desenrotllar el pla per a recuperar el futbol en la província després de la terrible DANA que va assotar la zona el passat 29 d’octubre.

A esta cita també acudiran representants de LaLiga i de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), així com la Diputació de València i membres del València CF, Llevant UE o de la Fundació Trinidad Alfonso, entre d’altres.

Pla de recuperació

El punt principal d’esta cita és desenrotllar el pla per a recuperar el futbol a València després dels danys provocats per la DANA del passat 29 d’octubre de 2024 i decidir la destinació de les ajudes que diverses entitats privades han recaptat per als equips i els camps de futbol afectats, en el que serà un partit amb fins de coordinació i organització de cara a actuar en les zones afectades.

Amb la presència de Louzán a València i després de les seues últimes declaracions en les quals es mostrava partidari del fet que el Nou Mestalla siga una de les seus del Mundial 2030, les parts convocades a la cita també podrien analitzar el procés pel qual la capital valenciana entre, de nou, en la carrera per ser una de les seus del campionat.

