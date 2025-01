El Consell torna a limitar els sous però manté els privilegis a Gan Pampols

El Consell va rectificar ahir i va modificar el polèmic decret que eliminava el sostre salarial per a alts càrrecs de la Generalitat, aprovat poc després del fitxatge del tinent general retirat Francisco José Gan Pampols com a cap de la reconstrucció després de la DANA i que va posar el nou vicepresident en la picota només aterrar en la Generalitat.

El Govern valencià va derogar ahir el text i va aprovar-ne un de nou, del qual desapareix la disposició final que permetia que consellers i secretaris autonòmics arribats del sector públic perceberen més de 92.000 euros anuals, un 15 % més que la retribució del president, que torna a marcar el sostre amb este últim canvi.

Este canvi arriba un dia abans que el decret aterrara en les Corts, a on havia de debatre’s hui i votar-se demà, i sobre el qual Vox havia mostrat reticències. El Consell va notificar ahir a la Mesa de les Corts la retirada d’este punt de l’orde del dia del ple. El text nou es portarà de nou una vegada complisca els tràmits previs.

La portaveu de l’executiu autonòmic, Susana Camarero, va negar que la marxa arrere tinga relació amb eixe més que possible rebuig dels voxistes i la conseqüent derrota parlamentària i va defendre que la seua retirada respon al fet que la Generalitat ha comprovat que eixa desregulació de les retribucions “no ha sigut necessària” per a incorporar els nous membres del Consell després de la crisi de govern escomesa per Carlos Mazón després de la DANA.

Complements i jubilacions

No obstant això, la nova versió del text conserva una modificació de la Llei de pressupostos ja inclosa en el decret validat en novembre i que atorga uns certs privilegis a Gan Pampols, que podrà cobrar complements malgrat estar jubilat abans del nomenament, una cosa no prevista en la llei abans de la seua arribada al Consell.

En concret, roman la disposició final que preveu que els alts càrrecs provinents de l’Administració pública — “inclòs el personal de les Forces Armades”— puguen ingressar les remuneracions “que percebien per qualsevol concepte en el lloc de treball que exercira en la seua administració de procedència”, fins i tot “en situació de reserva o retir”, com és el cas del vicepresident, que ja estava jubilat. Esta redacció no inclou cap referència a l’exclusió dels triennis, que sí que figura en la Llei de pressupostos original.

És a dir, el decret permet a Gan Pampols, que segons va dir ell mateix acumula 15 triennis per la seua trajectòria militar, cobrar uns complements que fins ara no percebien altres consellers que van entrar en edat de jubilació. És el cas de Vicent Soler, exconseller d’Hisenda set anys amb el Botànic i que, al complir 70 anys, va vore reduïda la seua nòmina uns 8.000 euros al perdre el seu dret a percebre triennis.

Bretxa salarial amb Camarero

El manteniment d’eixos complements és el que provoca que l’exmilitar ingresse a l’any entorn de 15.000 euros més que la seua homòloga Susana Camarero, que percep el sou base (69.000 euros), enfront dels 84.000 de Gan Pampols.

Des de la Vicepresidència Segona van rebutjar desgranar ahir els complements que percebrà Gan Pampols i es van remetre a la taula salarial que ha de publicar-se en el portal de transparència i que depén d’Hisenda.

Eixes fonts insistien ahir que el vicepresident “no ha vingut per diners” i que el debat sobre el seu salari és un “tema resolt”. Així mateix, van informar que la primera nòmina íntegra percebuda per Gan Pampols, la de desembre, ascendix a 5.972 euros bruts.

Comparativa amb Ángel

Després de justificar que el primer decret es va aprovar “per prevenció” i que ara es modifica perquè “no ha sigut necessària” eixa eliminació del sostre salarial per als nous fitxatges, Camarero va passar a l’atac i va recordar que el sou de Gan Pampols és “molt inferior” al que percep el seu homòleg en el Govern, el comissionat per a la reconstrucció José María Ángel. “Són 40.000 euros de diferència amb un comissionat al qual, per cert, no se li recorda cap compareixença pública”, va criticar.

