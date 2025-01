La Diputació demanarà a Educació frenar el referèndum escolar sobre la llengua

El soci minoritari en l’equip de govern de la Diputació de València, Ens Uneix, torna a marcar perfil propi i en el pròxim ple exhibirà les seues discrepàncies ideològiques amb els seus companys del PP. Ho fa a compte d’un assumpte sensible, la promoció del valencià: sensible tant per al partit de Jorge Rodríguez com per a Vicent Mompó, president provincial i líder del PP. Excepte sorpresa, els populars rebran una nova derrota en el ple, com ja va succeir en altres votacions entorn de la qüestió lingüística, atesa l’alineació de forces de PSPV, Compromís i Ens Uneix en este tema.

En concret, la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha presentat una moció perquè la Diputació inste la Generalitat, en concret la Conselleria d’Educació, a suspendre la votació per a la consulta de la llengua base en els centres educatius públics i privats. També s’insta la Generalitat a retornar als consells escolars les prerrogatives per a consensuar el projecte lingüístic de cada centre. I reclama que la Diputació promocione l’ús del valencià com a “element identitari i com a riquesa lingüística”.

L’aritmètica de la corporació pot provocar que la Diputació, presidida pel PP, exigisca a la Generalitat, també del PP, que renuncie a esta política, que ha generat una intensa reacció en la comunitat educativa.

La qüestió que aborda la moció és que no és un assumpte menor en termes polítics. La defensa del valencià és una línia roja per a Ens Uneix, i també és un assumpte essencial per a Mompó, clau en el seu perfil polític, i del qual fa bandera dins d’un partit en què no tots coincidixen.

El text firmat per Natàlia Enguix té un to dur. Es referix a les “confrontacions estèrils entre famílies i territoris” que fomenta esta iniciativa de la Conselleria. Cal recordar que la nova llei de llibertat educativa deixa en mans de les famílies, i no de l’Administració, l’elecció de la llengua vehicular. “Certament, cal apostar per la màxima participació [...], però sempre partint de l’obligació de complir les lleis. I la llei valenciana establix que l’alumnat ha de ser capaç de parlar i escriure en valencià i en castellà quan acabe l’educació obligatòria”, exposa.

“Votació simplista”

I afig: “La màxima participació dels pares i mares en l’educació no és fer-los una consulta extemporània, per una qüestió molt concreta i políticament tan sensible, sinó participar en el consell escolar del centre”.

Segons el text, “s’observa que la voluntat de la consulta” és dificultar el compliment del precepte legal que diu que l’estudiantat ha de dominar les dos llengües i, per tant, “marginar el valencià”. Resulta “evident” per a Ens Uneix que en les comarques de predomini castellà “seria impossible que es puga complir la llei, perquè es reduïx el valencià a una assignatura”. “És preocupant, per dir-ho suaument, que siga la mateixa administració educativa qui complique el compliment d’una llei pròpia”.

La moció conclou elevant el to: “Esta política de votació simplista (castellà o valencià) suposa un atac clar contra la nostra riquesa lingüística. No es pot permetre que, amb una mala concepció del concepte de ‘llibertat’, es porte les famílies a retallar els drets lingüístics dels seus fills”.

Mesura estrela amb la comunitat educativa en contra

La consulta a les famílies ha sigut, des que es va plantejar, una de les mesures més polèmiques del conseller d’Educació, José Antonio Rovira. El seu anunci va posar en peus de guerra gran part de la comunitat educativa i totes les entitats en defensa del valencià, que ho van veure com un atac a la llengua.

Unes reivindicacions que han capitalitzat els partits de l’oposició (PSPV i Compromís), que han fet pinya amb els representants de les AMPA, sindicats educatius, associacions de directors i entitats en defensa del valencià. Fins i tot diversos consells escolars de diferents comarques s’han posicionat públicament en contra que es produïsca esta consulta.

Malgrat tot, Educació seguix amb el pla previst, encara que el temps corre en contra. Si no és capaç de presentar la consulta en els pròxims dies, els temps burocràtics l’obligaran a fer-la, com a prompte, a finals de febrer (i no en gener com va prometre), pocs dies abans de l’admissió escolar, la qual cosa podria provocar complicacions si les famílies no saben en quin idioma estudiaran els seus fills.

En total s’han presentat 4.000 al·legacions en contra de la llei (la majoria per a tombar-la) i Compromís ha aconseguit portar la Llei de llibertat educativa al Tribunal Constitucional. Amb este panorama d’alta tensió, Conselleria seguix avant per a aplicar una mesura inèdita i que, segons lamenten directors i docents, trastocaria els plans educatius dels centres.

La votació és una espècie de “referèndum” en les famílies per a triar la llengua base del centre. Amb “llengua base” es referix al 50 % de les hores lectives en el centre. La jurisprudència ha blindat que cal impartir com a mínim un 25 % de classes en valencià, castellà i anglés, per tant, cada centre pot organitzar estos percentatges com considere oportú (per exemple, un 50 % en valencià, un 25 en castellà i un 25 en anglés). L’anglés no pot ser llengua majoritària en cap cas.

