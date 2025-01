Marzà pregunta per escrit a la Comissió Europea per la seua absència a València

L’absència de referents institucionals de la Comissió Europea ha emergit quan ja han transcorregut dos mesos i mig de la catastròfica DANA del 29 d’octubre. L’eurodiputat valencià de Compromís, Vicent Marzà, ha presentat este dimarts diverses preguntes dirigides a la Comissió Europea en les quals insistix en la falta de presència d’Ursula Von der Leyen o dels membres de l’executiu comunitari en territori valencià.

Cal recordar que la setmana passada es va produir la primera presencial oficial de representants europeus en els municipis afectats per la DANA. Va ser una missió de parlamentaris del grup Greens, liderada per l’exconseller valencià i amb presència, entre altres, d’un excomissari.

Fins ací. A diferència d’altres catàstrofes recents, encara no hi ha hagut membres de la Comissió en la província de València. Ni de l’espanyola Teresa Ribera ni d’altres companys. La presidenta de la Comissió, Ursula Von der Leyen, sí que va estar el maig de 2023 a Itàlia, al costat de Giorgia Meloni, inspeccionant des d’un helicòpter els danys de les inundacions d’Emília-Romanya. També va estar en les inundacions de Bèlgica en 2021, amb el fang en els carrers. O a Polònia.

En 2019 sí que va haver-hi visita

La situació en esta catàstrofe també contrasta amb la de l’anterior DANA, en 2019, quan Ximo Puig i la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero van mobilitzar el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, que va visitar el Baix Segura un mes després de la riuada.

En este context, l’eurodiputat valencianista ha presentat a la Comissió Europea una bateria de preguntes. La primera és si la Comissió Europea “ha oferit a les autoritats estatals i valencianes una visita a les zones afectades”. En cas afirmatiu, Marzà pregunta també si “han desaconsellat el Govern espanyol o la Generalitat Valenciana esta visita”. I és que la disparitat de comportament de Von der Leyen entre altres catàstrofes recents i la DANA ha sorprés, en el context també de l’hostilitat que van rebre el rei, Pedro Sánchez i Carlos Mazón en la visita a Paiporta del 3 de novembre. Des de llavors, les visites institucionals a la zona zero, escasses, s’han produït sense anunci previ.

Finalment, Marzà pregunta també a la Comissió si té prevista “una visita institucional per a mostrar suport, avaluar danys sobre el terreny i coordinar l’ajuda europea, tal com ha fet en tantes altres ocasions”.

Donar la cara

“Europa ha de donar la cara”, sosté Vicent Marzà. “Malgrat les declaracions inicials de suport per part de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, encara no s’ha activat cap ajuda econòmica efectiva ni s’ha produït una visita d’alt nivell per part de les institucions comunitàries”, assenyala.

Per a l’eurodiputat, “esta falta d’atenció per part d’Europa se suma a la gestió tardana i polititzada de la tragèdia per part del Govern espanyol i la Generalitat Valenciana, la qual cosa ha intensificat el sentiment d’abandó i la desafecció ciutadana cap a les institucions públiques”. Segons Marzà, “València no pot permetre’s continuar esperant mentres els seus ciutadans afronten la reconstrucció amb recursos insuficients i la incertesa de no saber si rebran l’ajuda promesa”.

Des de Compromís s’insistix en la urgència d’activar tots els mecanismes europeus disponibles, com el Fons de Solidaritat per a Catàstrofes, el reglament Restore o el Pla de recuperació, transformació i resiliència, per a canalitzar els recursos cap a les zones afectades i garantir que les víctimes puguen recuperar les seues vides i els seus mitjans de subsistència. Segons Marzà, la situació actual no només posa en risc la recuperació de la Comunitat Valenciana, sinó que també “mina la confiança a Europa com un referent de solidaritat i suport en temps de crisi”.

L’eurodiputat conclou: “Europa ha de donar la cara i estar a l’altura de les circumstàncies. És hora que les paraules es traduïsquen en fets, perquè els valencians no poden esperar més”.

