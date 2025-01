Pryconsa compra sòl per a 650 pisos a Sagunt a l’abric de la gigafactoria

Pryconsa, la promotora de la família Colomer, ha comprat sòl per a construir 650 vivendes a Sagunt a l’abric de la gigafactoria. El grup té com a objectiu alçar 220 vivendes lliures i 430 protegides. El mercat immobiliari en la capital del Camp de Morvedre s’ha recalfat des que va transcendir l’interés de Volkswagen per instal·lar una gigafactoria de bateries per al cotxe elèctric. El cost dels pisos ha pujat un 50 % i el del lloguer un 64 % des de desembre de 2021.

La posada en marxa de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt suposarà una revolució en el mercat laboral i en l’augment de població. Durant la construcció es generaran 8.900 llocs de treball directes temporals i 10.200 d’indirectes. A partir de 2028, quan la factoria estiga a ple funcionament, es requeriran quasi 4.200 ocupacions directes, el 92 % de les quals serà personal de producció i el 8 % de direcció i administració. L’ocupació indirecta arribarà a 35.000.

Formació dels treballadors

L’Administració i les universitats valencianes ja s’han posat en marxa per a formar els futurs treballadors de la planta i de la indústria auxiliar, ja que són perfils molt especialitzats. L’objectiu és adaptar els cicles dels instituts de Formació Professional i els estudis superiors a les necessitats de la nova indústria.

El grup Pryconsa ha escomés l’operació a través de la seua societat Prygesa —la seua gestora de cooperatives— per a construir 220 vivendes lliures i 430 vivendes VPRG (vivendes amb protecció de règim general). El hòlding familiar va entregar l’any passat en tot Espanya 1.760 vivendes.

Mercat laboral

La revolució en el mercat laboral a Sagunt ja ha tingut un impacte directe en la vivenda. El preu del lloguer en la ciutat de Sagunt (71.377 habitants en data 31 de desembre de 2024, segons l’INE) s’ha incrementat un 64 % entre desembre de 2021 i desembre de 2024, al passar de 5,4 euros el metre quadrat al mes a 8,9 euros, segons dades de la plataforma Idealista. El cost de comprar una vivenda també s’ha disparat un 50 % en els dos últims anys al passar de 831 euros el metre quadrat a finals de 2021 a 1.201 euros ara.

Els consultors preveuen que els directius amb família i alt poder adquisitiu acabaran en les urbanitzacions Monasterios (a on les vivendes estan per damunt del milió d’euros), Alfinach i Monte Picayo i en la ciutat de València. Els experts apunten que la resta de treballadors viurà a Sagunt, a l’Horta Nord o en la capital del Túria.

Sòl

Els operadors logístics també estan rastrejant les oportunitats que oferixen els polígons de la zona davant de l’impacte que suposa l’arribada d’empreses vinculades a la producció de bateries que necessitaran subministraments. Només la gigafactoria i la indústria auxiliar necessiten els 5,6 milions de metres quadrats de l’ampliació de Parc Sagunt. PowerCo, empresa de bateries del grup Volkswagen, ha planificat la construcció de la factoria de manera seqüencial. En desembre va començar la instal·lació de les estructures de formigó i la planta estarà operativa d’ací a un any, encara que els treballs de construcció de la segona fase acabaran en 2028.

