La irrupció d’aire fred amb la qual va arrancar la setmana ha deixat temperatures sota zero en bona part de la Safor, i no només en àrees de muntanya, sinó també de la plana central del Serpis i a la Valldigna. Resulta significatiu no només que en la Drova de Barx s’haja arribat esta matinada als 3,9 graus sota zero, sinó els 2,8 i els 2,3, també negatius que s’han mesurat en àrees rurals dels termes de Potries i de Palma de Gandía. Benifairó de la Valldigna, el Pla de Corrals de Simat de la Valldigna, tocant ja Barxeta, també s’han situat en valors sota zero.

Amb eixos registres, que poden considerar-se normals en un dia fred d’hivern, s’han produït rosades blanques en molts camps de cultiu de la comarca. De fet, segons assenyalen alguns agricultors a este periòdic, quan han arribat als bancals s’han trobat amb l’herba completament coberta d’eixa fina capa de gel, encara que, afortunadament, no es tem per danys en la taronja.

Les baixes temperatures, que a primera hora del dia comencen a recuperar-se gràcies a la radiació solar, s’han produït per l’efecte calma del vent. Durant dos dies, l’aire fred ha entrat des del nord i l’est d’Europa i s’ha anat depositant en la costa mediterrània. Ahir, quan eixa irrupció d’aire va quedar interrompuda, el fred, per dir-ho així, es desploma sobre les planes, la qual cosa fa que els registres siguen més baixos en aquells llocs a on es deposita, especialment si són àrees altes de muntanya, com ocorre a la Drova de Barx, o en espais més tancats, com el Pla de Corrals o la zona de Marxuquera entre Palma de Gandía i Gandia.

Per als pròxims dies s’anuncien pluges que vindran associades a una lleugera pujada dels termòmetres, si bé continuarà fent fred almenys durant tot el que resta de setmana.

