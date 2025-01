El Consell tira avant els seus decrets sobre la DANA sense pactes amb l’esquerra

L’ús del terme noquejat es va convertir este dimecres en el punt amb major acord del ple de les Corts. I quasi l’únic. L’expressió, en referència al que va dir dilluns Alberto Núñez Feijóo sobre com va estar Carlos Mazón en els primers dies després de la DANA, va ser l’arma llancívola habitual utilitzada durant les intervencions pels diputats dels quatre grups parlamentaris que van pujar a la tribuna, d’una bancada cap a l’altra i viceversa; una unanimitat que només es repetirà amb el decret llei que incorpora 700 milions d’euros de manera extraordinària per a pagar les ajudes de l’emergència.

El resultat es vorà hui en la pantalla de votacions després dels debats d’ahir en la cambra en un ple extraordinari centrat en la gestió posterior a la catàstrofe. Perquè si el repartiment de responsabilitats del 29 d’octubre comporta el xoc absolut entre esquerra i dreta, este no es diluïx al parlar de la reconstrucció, com es va vore ahir en el parlament.

Malgrat els retrets per les formes, Vox secundarà, al costat del PP, els set decrets llei (cinc d’estos amb mesures sobre la reconstrucció després de la DANA), la qual cosa permetrà a l’executiu autonòmic dur a terme totes les mesures previstes, un suport que li ha sigut més esquiu en l’esquerra. Tant PSPV com Compromís, a través dels seus síndics, José Muñoz i Joan Baldoví, van coincidir a criticar que el Consell “aprofita la DANA per a introduir mesures que no tenen res a vore” amb l’emergència. “És una excusa, no volen reconstrucció”, va replicar el portaveu popular, Juanfran Pérez Llorca.

Entre els decrets que els dos partits de l’esquerra rebutjaran este dijous està el que modifica les mesures urbanístiques per a les zones afectades, el que introduïx canvis en l’organització del personal dels servicis sanitaris, l’encarregat de “restablir les infraestructures elèctriques”, el canvi dels estatuts de Fira València i Fira Alacant i el d’eliminació de tres impostos verds (els dos últims, sense relació amb la DANA, si bé en el segon s’introduïx, en una disposició final, una retallada a una ajuda per l’emergència).

El síndic del PSPV, José Muñoz, durant el ple en les Corts / José Cuéllar/Corts

No obstant això, socialistes i valencianistes sí que donaran suport a la convalidació del decret llei que amplia el crèdit de la Generalitat en 700 milions, una mesura que venia avalada pel Ministeri d’Hisenda i que, per tant, concernia directament el PSPV. Esta serà l’única unanimitat després que els socialistes es desmarcaren, qualificant-la de “nyap”, de la pròrroga d’un mes del transport gratuït per a jóvens, una mesura que sí que rebrà el suport de Compromís.

Ajudes a fons perdut

Però ni l’acord de tots els grups sobre l’ampliació del crèdit va evitar l’encreuament de crítiques. En este sentit, la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, va recriminar que el Govern no haja destinat recursos extraordinaris “a fons perdut” per a la Generalitat com en la covid. “A vore si el problema es deu al color polític del Consell”, va acusar la responsable dels comptes públics, mentres que Carles Esteve, de Compromís, li demanava la “solidaritat dels milionaris” recuperant impostos eliminats.

“En la covid, hi havia un president amb responsabilitat, i ara n’hi ha un noquejat, eixa és la diferència”, va agregar per la seua part Toni Gaspar, del PSPV. L’expressió amb la qual Alberto Núñez Feijóo va definir els primers dies de Carlos Mazón després de la DANA es va convertir en la paraula del dia en el ple, ja que, encara que van faltar acords sobre la reconstrucció, tots els partits van coincidir a usar-la des de la tribuna com a arma llancívola contra la bancada de davant.

Suscríbete para seguir leyendo