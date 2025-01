La DANA afecta ascensors d’uns 10.000 immobles en la zona zero

En les últimes deu setmanes, la vida per a desenes de milers de valencians no ha tingut un altre objectiu que tractar de recuperar-se —en la mesura que siga possible— d’una DANA les aigües de la qual van arrasar cotxes, vivendes, negocis i vides. Un colp, primer marcat pel buidatge del llot, i, després, per anar recobrant a poc a poc servicis tan bàsics com l’aigua o la llum, per a la qual cosa, en moltes comunitats de propietaris, encara queda un capítol decisiu per superar en eixa busca d’una certa normalitat. I eixe no és un altre que el de recobrar elements tan essencials com els ascensors o les portes d’edificis o garatges, dels quals encara hui són milers els que queden per reparar o canviar.

És el que assegura Sebastián Cucala, president del Col·legi d’Administradors de Finques de València i Castelló, que posa com a exemple com la catàstrofe va afectar amb major o menor gravetat prop de 10.000 elevadors, dels quals, “en la seua majoria, uns 8.000, són ascensors residencials”. En un bon nombre d’estos ascensors, els estralls de l’aigua s’han traduït en una falta de funcionament que encara hui perdura, una cosa que està afectant especialment aquelles persones majors o amb problemes de mobilitat que sense este aparell no poden pujar o baixar des de les seues vivendes.

Pagaments del Consorci

Darrere d’esta falta de reparació, Cucala destaca que hi ha la necessitat de rebre els pagaments del Consorci —una via que també va exigir accelerar esta setmana la consellera d’Indústria, Marián Cano, i el d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, després d’una reunió amb les comunitats de propietaris— o els acomptes d’estes indemnitzacions, ja que els “desemborsaments per a canviar un ascensor són molt alts i, sense estos avançaments, les comunitats no podran assumir este encàrrec”.

En concret, el responsable assenyala que el cost de reemplaçar cada un d’estos elements que estiga totalment afectat pot elevar-se fins als 60.000 euros, un import considerable per al qual les empreses encarregades de fabricar-los “demanen d’inici un desemborsament” que —considera l’administrat— no és assumible sense suports governamentals. A més, Cucala recorda que l’ajuda de fins a 36.896 euros que ha posat el Govern per a cobrir danys en esta mena d’immobles “no està molt clar encara si es poden percebre si tens una compensació del Consorci”, una cosa que està fent que les bonificacions “estiguen bloquejades mentres no s’acaben de tancar els expedients”.

Un missatge d’ascensor sense funcionament en un edifici de Paiporta / Francisco Calabuig

A esta dificultat en el cobrament se suma que en algunes poblacions com Catarroja “encara queden soterranis pendents de buidar el llot i l’aigua”. I, mentres això persistisca i no s’acabe eixa retirada, “no es poden fer actuacions en els ascensors ni, per tant, tornar a una mínima normalitat”.

Falten milers de portes

No obstant això, no només falten ascensors dos mesos i mig després d’una DANA les conseqüències de la qual estan portant a la “frustració, el descoratjament i la desil·lusió”. Encara que resulta impossible tindre un nombre exacte, Cucala sí que afirma que, comptant les de garatges, soterranis, contra incendis o les dels portals, “continuen faltant milers de portes”. Moltes d’estes, metàl·liques o de cristall, estan en tràmit, encara que el responsable dels administradors de finques explica que davant de l’allau que s’ha generat després de la catàstrofe “falta mà d’obra i capacitat per a atendre encàrrecs de molts edificis”.

“És tot un procés molt llarg i no tenim clara quina és la línia de meta perquè la cosa estiga normalitzada”, remarca Cucala, que creu que eixa recuperació completa no haurà arribat fins que “haja transcorregut un any de la DANA, em tem. I els ànims no aguantaran tot eixe temps”.

Suscríbete para seguir leyendo