La disputa Govern-Consell per les vivendes de la Caserna d’Enginyers no afecta de moment el col·legi Sant Àngel de la Guarda

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha assegurat que la construcció del nou col·legi Sant Àngel de la Guarda en els solars de l’antiga Caserna d’Enginyers no ha de vore’s afectada per la polèmica que ha sorgit entre el Govern i la Generalitat a compte de les 438 vivendes que es construiran en eixe mateix àmbit. Tot sembla indicar que el sòl per a eixe col·legi ja va ser cedit al Consell i que l’Ajuntament de València va assumir recentment la competència per a la seua construcció dins del Pla Edificant de la Generalitat.

El col·legi Sant Àngel de la Guarda estava situat en els terrenys de la vella Caserna d’Enginyers del carrer Sant Vicent. La precarietat de les seues dependències aconsellava, però, fer-ne un de nou, per la qual cosa, quan es va reactivar el projecte d’urbanització de la vella caserna, amb més de 400 vivendes, es va acordar també fer un centre nou i traslladar els alumnes a un “col·legi” fet de barracons al costat de l’Hospital Doctor Peset. De fet, allí porten els xiquets des de gener de 2018 a l’espera del seu nou centre educatiu.

Diferents passos

En tot este temps, el pla ha passat per diferents situacions i finalment el col·legi es va incloure en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, un pla pel qual l’Administració autonòmica posa els diners i els ajuntaments fan les obres, bé de reparació, bé de nova construcció, com és este cas. Per això, l’Ajuntament de València, en el ple d’octubre de l’any passat, va aprovar l’assumpció de competències per a fer eixa obra, amb un cost d’11,2 milions d’euros que posarà el Consell.

Barracons a on estan en l’actualitat els alumnes del Sant Àngel de la Guarda / Eduardo Ripoll

L’alerta sorgix quan el Govern central, propietari dels terrenys, anuncia que les 438 vivendes que també van en esta caserna les faria en solitari, a través de la nova empresa pública de vivenda. És a dir, no cedia els terrenys a la Generalitat Valenciana perquè fora esta la que fera els pisos, el mateix que estava planejat per al col·legi.

Però no. Tot sembla indicar que el conflicte de les vivendes no afecta el centre educatiu. Segons fonts de la Delegació del Govern, els sòls per al col·legi ja havien sigut cedits, per la qual cosa la seua construcció ha de continuar tal com estava plantejada, és a dir, dins del Pla Edificant de la Generalitat, però amb execució per part de l’Ajuntament.

Possibles retards

També el consistori va assegurar ahir que el col·legi no ha de vore’s afectat, excepte en els temps per a l’inici de les obres, ja que, segons va dir la delegada del Govern, Pilar Bernabé, la urbanització dels terrenys no estarà acabada fins al pròxim estiu. Això serà així perquè l’empresa encarregada d’eixes obres no va finalitzar el contracte i ha sigut necessari fer un concurs nou. De fet, la represa dels treballs s’espera per a pròximes dates.

