Dotze tancats d’arròs demanen a València que els incloga en la recuperació de les motes

Dotze representants d’altres tants tancats d’arròs de l’albufera han sol·licitat a l’Ajuntament de València que els incloga en les tasques de recuperació de les motes (dics de separació) del llac (propietat del consistori) de les quals s’han vist exclosos. Segons l’escrit dirigit a l’Ajuntament de València, al qual ha tingut accés Levante-EMV, els representants dels tancats del Rochet, els Peixcaors, Partida Comú, Campot, Fuente Mariano, Marjal Albal, Marjal Massanassa, Burriel Noia, el Dulero o de Camot expliquen que “l’Ajuntament de València, en la seua avaluació de danys causats per la DANA en l’albufera, només ha previst la zona nord del llac, encara que, en teoria, hauria d’incloure la valoració econòmica de la totalitat de les actuacions que cal executar per a la restauració a la situació prèvia a la DANA”.

Estos tancats situats en els térmens municipals de Sollana, Silla, Albal o Massanassa reivindiquen que les motes confrontants al llac han d’incloure’s en estos treballs de reparació. Però, expliquen, “segons ens confirmen des del Servici Devesa-Albufera, la reparació dels danys causats per la DANA en els nostres camps ha quedat fora dels fons d’urgència que han publicitat que anava a cobrir totes les actuacions que calga executar per a la restauració a la situació prèvia a la DANA”.

No es tracta d’una actuació en camps particulars. “Les motes de tanca (dics de separació entre el llac i els arrossars) són infraestructures fonamentals per al control del nivell d’inundació dels camps i, en conseqüència, per al cultiu”, expliquen els representants dels tancats en l’escrit.

Per això, sol·liciten a l’Ajuntament de València que els informe “baix quin precepte tècnic s’ha peritat que les motes dels nostres camps no han sigut afectades per la DANA i, per tant, han sigut excloses dels fons publicitats per a la restauració”. I afigen que, a més, també sol·liciten que “es faça un estudi complet de totes les afeccions de la DANA en l’entorn del llac”, en el qual es permeta “la possibilitat que els propietaris puguen comunicar els seus danys”. I que esta anàlisi vaja acompanyada d’“un complet projecte de restauració immediata i un pla de manteniment plurianual pel qual l’Ajuntament de València garantisca l’estanquitat integral (no amb xicotetes actuacions) del llac de la seua propietat a llarg termini”.

Els representants dels dotze tancats assenyalen que, “en les últimes dècades, els recursos emprats per l’Ajuntament de València per al manteniment de les motes o dels murets del seu llac han sigut anecdòtics”. Però quan els propietaris han volgut executar ells les tasques de manteniment o “de reforç de motes amb els nostres diners, se’ns han posat traves”.

Una situació precària a la qual se li suma l’erosió que van patir les motes del sud del llac en 2020, a la qual no s’ha posat remei. “Les últimes contractes i projectes executats per l’Ajuntament de València o la Generalitat han sigut insuficients en abast i de resultats de mala qualitat. Abans d’esta última DANA, moltes motes del sud de l’Albufera tornaven a estar en mal estat”. Amb l’afegit que les intenses pluges que van caure el 29 d’octubre, que en el cas dels barrancs de Poio i Pozalet-Saleta van acabar en l’albufera, que va actuar com una gran bassa de laminació, “van provocar de nou la sobreinundació del llac, el desbordament cap als nostres camps i una erosió greu de les motes de tanca”. I denuncien que, “en estos moments, diversos trams de mota tenen una grossària de menys de dos metres i un risc clar de solsida”.

