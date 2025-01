La grip continua en ascens i els pneumòlegs esperen el pic a partir de la setmana que ve

Els contagis per grip i altres tipus de virus respiratoris es troben en el punt més elevat des de fa un any, amb un nou repunt de la incidència d’infeccions respiratòries (IRA) fins als 1.091,8 casos —inclou dades de la grip, el virus sincicial i la covid— per cada 100.000 habitants, segons l’última actualització de l’informe del Sistema de Vigilància d’Infeccions Respiratòries Agudes (Sivira), les dades del qual corresponen a la setmana entre el 6 i el 12 de gener. L’augment de les últimes setmanes ha provocat un creixement de la pressió assistencial en els hospitals i una demora de fins a 15 dies en Atenció Primària per a aconseguir una cita mèdica. Davant d’esta situació, Sanitat va enviar divendres una circular amb la recomanació d’usar la mascareta en tots els centres sanitaris.

Esta és una de les mesures incloses en el Pla de contingència davant d’augments en la incidència d’infeccions respiratòries agudes (2024/2025), de la Conselleria de Sanitat, actualitzat en data 9 de gener. Este document inclou quatre escenaris per a combatre la transmissió de virus respiratoris, amb llindars calculats després d’analitzar l’evolució de la incidència durant les 10 últimes temporades, entre 2011 i 2019 i entre 2022 i 2024, eludint les de la pandèmia del coronavirus pel “possible impacte de l’epidèmia”. Cada un d’estos escenaris inclou mesures concretes per a tractar de frenar els contagis.

Estos quatre nivells són:

Llindar baix , a partir de 791 punts d’incidència. Per davall d’esta xifra es considera un escenari 0.

, a partir de 791 punts d’incidència. Per davall d’esta xifra es considera un escenari 0. Llindar mitjà , quan se superen els 1.792 punts.

, quan se superen els 1.792 punts. Llindar alt , a partir de 2.344.

, a partir de 2.344. I llindar molt alt, per damunt dels 2.639 casos per cada 100.000 habitants.

En l’actualitat, la Comunitat Valenciana es trobaria en el llindar baix i a més de 700 punts d’entrar en el pròxim nivell. En huit de les 10 temporades analitzades, s’ha superat esta marca. Enguany encara no s’ha superat el pic de l’onada de contagis, encara que els experts esperen que s’arribe durant la “tercera o quarta setmana de gener”, com explica a Levante-EMV la doctora Cruz González, pneumòloga en l’Hospital Clínic de València i presidenta de la Societat Valenciana de Pneumologia. És la mateixa previsió estimada pel Ministeri de Sanitat, segons va explicar ahir en roda de premsa la ministra Mónica García, que es va mostrar “optimista” sobre l’evolució dels contagis en l’actual temporada.

Sanitat anticipa mesures

La recomanació de l’ús de la mascareta en tots els centres sanitaris és una mesura inclosa en l’escenari mitjà del pla de contingència, per la qual cosa la circular de divendres de la Conselleria de Sanitat significa que el departament de Marciano Gómez ha anticipat les mesures del seu propi pla. L’escenari sí que inclou la recomanació d’usar-la en “àmbits vulnerables” i això explica que tres hospitals s’avançaren el dijous, perquè entra dins de les opcions del pla de contingència.

La veritat és que l’actual Conselleria no ha tingut objeccions a adoptar mesures per a frenar la transmissió dels virus respiratoris. El gener de 2024 va ser la primera comunitat autònoma a implantar l’ús de la mascareta de manera obligatòria en tots els centres sanitaris, una mesura que es va mantindre durant un mes aproximadament. En la setmana del 23 de gener, quan el Consell es va obrir a retirar-la, la incidència era inferior a l’actual —estava en 1.036 punts— i, a més, la tendència ja era a la baixa; ara es manté a l’alça i s’espera que continue sent així durant, almenys, dos setmanes més. De fet, la ministra García va reconéixer ahir que la Comunitat Valenciana sí que “ha seguit les recomanacions” del Ministeri amb la implantació de la mascareta en els centres de salut. Ho va fer després de criticar altres autonomies, governades pel Partit Popular, les quals estan evitant “prendre mesures i seguir les recomanacions”.

Reforç de personal

La saturació en els hospitals valencians de la setmana passada —continua sent alta, però per davall dels nivells de llavors— va portar els sindicats sanitaris a demanar un reforç de les plantilles. Segons ha pogut saber este periòdic, diversos departaments de salut ho han sol·licitat, però Sanitat encara no ha donat el vistiplau per a dur-los a terme. En diverses ocasions, este mitjà ha elevat la pregunta a la Conselleria sense obtindre resposta sobre si hi ha previst una contractació especial pel pic de grip. Si es té en compte el pla de contingència, el reforç de les plantilles no es preveu fins a l’escenari 2, quan la incidència supere els 1.792 casos per cada 100.000 habitants.

