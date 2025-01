L’Ibex 35 conquesta els 11.900 punts després d’obrir amb una pujada del 0,5 %

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dijous amb una pujada del 0,54 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 11.962,8 punts a les 9:00 hores, en una jornada en la qual els inversors estaran pendents de la publicació de les actes de l’última reunió del Banc Central Europeu (BCE).

En el pla empresarial, assenyalat per l’arrancada de la temporada de resultats internacionals, HBX Group, l’empresa matriu del major banc de llits del món, Hotelbeds, ha anunciat la seua intenció de debutar en el mercat continu espanyol, convertint-se així en una de les primeres grans eixides a borsa d’Europa en 2025.

En el pla macroeconòmic espanyol, el Tresor Públic espera col·locar este dijous, en l’última subhasta d’este mes de gener, entre 5.000 milions i 6.000 milions d’euros en bons i obligacions de l’Estat.

En els primers compassos d’esta jornada, els majors ascensos dins de l’Ibex 35, que es tenyia de verd quasi al complet, els marcaven ArcelorMittal, que pujava un 2,06 % en l’obertura, seguit de Ferrovial (+1,73 %), mentres que en el costat dels descensos només sobreeixia Iberdrola, que es deixava un 0,15 %.

Les principals borses europees també obrien en verd, amb pujades de l’1,47 % per a París, del 0,75 % per a Milà, del 0,64 % per a Londres i del 0,22 % per a Frankfurt.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 81,92 dòlars, un 0,13 % menys, mentres que el Texas queia un 0,01 %, fins als 78,7 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0297 bitllets verds, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,206 %.

Suscríbete para seguir leyendo