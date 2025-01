Les consultes de salut mental creixen un 13 % en l’Hospital de la Ribera

La salut mental s’ha convertit en una de les principals preocupacions del Sistema Nacional de Salut. La pandèmia de la covid-19 va tindre múltiples conseqüències en la salut mental de tota la població, encara que majoritàriament entre els jóvens, per la qual cosa la seua atenció s’ha incrementat fins a trencar el que durant molts anys havia sigut un tabú.

En 2023, el 34 % de la població espanyola va patir algun problema de salut mental, segons l’Informe anual del Sistema Nacional de Salut 2023. El Departament de Salut de la Ribera també ha presenciat este increment en el nombre de consultes rebudes en l’hospital d’Alzira. Eixe mateix any, el personal sanitari va atendre un total de 35.484 consultes, segons la memòria de gestió publicada recentment per la Conselleria de Sanitat, seguit molt de prop pel Departament de Salut d’Orihuela, amb 37.691 consultes. Les xifres representen un increment del 13,17 % respecte a l’any 2022, quan l’Hospital de la Ribera va atendre un total de 31.356 visites entre els 268.855 veïns i veïnes que arreplega este departament, segons s’arreplega en esta memòria.

Este increment se situa per damunt de la mitjana de la Comunitat Valenciana, ja que entre 2022 i 2023 va pujar un 4,6 % el nombre de visites relacionades amb la salut mental, amb 1.256.406 i 1.313.866 consultes respectivament en tots els hospitals del territori valencià.

La situació ha comportat, al seu torn, que es reforce el nombre de professionals que atenen este tipus de malalties. En 2023 es van incorporar tres nous especialistes, la qual cosa va comportar que la plantilla estiguera formada per 53 experts (en 2022 n’hi havia 50). Concretament, el Departament de Salut de la Ribera comptava en 2023 amb 17 psiquiatres, 13 psicòlegs, 12 infermers, 3 treballadors socials, 7 tècnics en cures d’infermeria i un TO. En este sentit, des de 2022, l’hospital ha sumat quatre psiquiatres, encara que comptava amb un psicòleg menys.

Amb la finalitat de millorar la situació de la població, l’hospital d’Alzira intenta atendre estes consultes des de diferents variants mitjançant la promoció de la salut i prevenció, intentant oferir una assistència de qualitat de manera coordinada amb dispositius sociosanitaris i servicis socials i una innovació a través de l’activitat investigadora i docent. Per això, desenrotllen, al costat d’Atenció Primària, un programa de col·laboració amb la finalitat de garantir l’atenció des del primer contacte i detectar precoçment esta mena de malalties, així com garantir una continuïtat assistencial amb l’accés al servici d’aquells casos de més complexitat. En este sentit, el departament pretén oferir recursos i ferramentes per a fer front a la salut mental des d’edats primerenques.

Estrés posttraumàtic

La Conselleria de Sanitat no descarta que les xifres de les consultes incrementen a conseqüència de l’estrés posttraumàtic després de les inundacions del passat 29 d’octubre. Per això, el Departament va anunciar la creació de sis unitats de trauma complex en les zones afectades per la DANA, una de les quals està situada en l’hospital d’Alzira.

Suscríbete para seguir leyendo