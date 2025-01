El miracle del càmping de Bugarra: trenta caravanes i cap víctima

El càmping de Bugarra estava buit perquè era dimarts. Només els dos gestors es trobaven en una casa annexa a la zona d’acampada quan el Túria va créixer fins als dos metres i ho va arrasar tot: el poliesportiu municipal i, a continuació, la piscina, el bar, la terrassa i totes les parcel·les habilitades per a caravanes, a on hi havia, de manera permanent, unes 28 residències. Hui dia, totes han sigut retirades pels seus propietaris excepte una, en l’últim terreny habilitat per a l’aparcament de roulottes, que pertany a una dona de Paiporta que no ha pogut retirar el vehicle. En este s’ha parat el temps: el llot cobrix tots els estris d’esta xicoteta casa de cap de setmana.

“Estem intentant que la Generalitat puga incloure este tipus de vivenda en algun decret d’ajudes, perquè ho han perdut tot també”, explica l’alcaldessa de Bugarra, Teresa Cervera.

El milagro del camping de Bugarra: así ha quedado tras el paso de la dana / Germán Caballero

La desolació és total: el llot encara cobrix tota la planta baixa de l’edifici multiús del càmping. El bar està ja net, però, en els habitacles de baix, a peu de riu, les muntanyes de fang no deixen vore l’interior. “Als dos veïns que gestionen el càmping vam haver de traure’ls a través de la tanca de la piscina, perquè ací a les 10:15 del matí del dia 29 el riu ja s’havia desbordat i no volien deixar-ho tot i anar-se’n”, explica l’alcaldessa. Amb tot i això, les parets del poliesportiu van fer de fre —fins que van cedir— i van evitar que les caravanes foren arrossegades fins a l’albufera.

La sort va ser que, en un dimarts d’octubre, el càmping estava buit. Si la riuada s’haguera produït un cap de setmana, a les 28 caravanes fixes que s’omplin amb els seus propietaris se n’hagueren sumat altres tantes que lloguen una parcel·la per dies. Vehicles però també tendes de campanya de senderistes que passen uns dies en la regió muntanyenca fent excursionisme i que acampen ací pels servicis que es presten i els preus competitius que s’oferixen.

Segons l’alcaldessa, el desallotjament hauria sigut ràpid, com es va fer amb el poble el dia 30, quan, en qüestió de 15 minuts, tots els residents a Bugarra estaven en la part alta del poble davant del risc de col·lapse de la presa de Buseo.

