La vivenda és un luxe a Xàbia

La promotora anuncia que alçarà les seues dos residencials de vivenda de luxe en les últimes parcel·les del nucli urbà del port (Duanes de la Mar) de Xàbia. Posa data. Entregarà els primers 11 apartaments en 2026. L’altra promoció, de 25 vivendes, estarà acabada en 2028. Eixe sòl lliure no ho estava fins a maig de l’any passat. La piqueta el va buidar. Va demolir uns adossats dels anys seixanta que feia dècades que estaven abandonats i un estudi d’arquitectura. Eixes últimes parcel·les del port es troben en el carrer Crist de la Mar, a on viuen famílies treballadores, classe mitjana. Però la construcció a Xàbia ja no xafa sòl (és un dir).

Tota l’obra nova sense excepció està pensada per a un client ric que pot pagar per un apartament de 300.000 euros cap amunt. Les famílies corrents no poden ni somiar de comprar-se un dels nous pisos que s’estan construint a Xàbia. I se’n construïxen molts. Eixes promocions estan en els barris (al costat del de Thiviers, en l’avinguda dels Furs, que unix el poble i el port, o en les zones de l’Arenal més apartades de la platja). Però a tota l’oferta de nous pisos se li dona una pàtina de luxe (rara és la promoció nova que no té jardí, piscina, fins i tot climatitzada, i gimnàs). I els preus es disparen. Hi ha una espiral inflacionista que sembla no tindre sostre. Les gangues (xalets pels núvols que baixen de l’estratosfera a la troposfera) són per a inversors amb possibles.

Mentres, no hi ha vivenda a preu assequible (ni una) i la de protecció pública va a pas de tortuga. La setmana passada es va firmar, de fet, la cessió gratuïta de l’Ajuntament a l’Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVha) de tres parcel·les municipals per a construir 64 pisos de protecció pública. Les dos anteriors licitacions per a fer estes promocions socials van quedar desertes. Ara, les constructores també podran vendre part de les vivendes. Un al·licient.

L’atractiva construcció lliure

El problema és que la construcció lliure és molt atractiva. A les promotores els va millor (molt millor) al seu aire. La vivenda és un luxe, un luxe absolut, a Xàbia.

