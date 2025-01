La DANA obliga a tancar el port de València per ones de fins a 6 metres

El port de València està tancat. El temporal, que assota des d’ahir la Comunitat Valenciana, ha obligat a cancel·lar el trànsit marítim i tancar l’entrada i eixida dels vaixells, segons ha informat l’Autoritat Portuària de València. Ha sigut a les 6:30 hores d’este divendres quan s’ha decretat la clausura, a causa de les males condicions de la mar.

De fet, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va activar ahir un avís groc per temporal marítim en les tres províncies de la Comunitat Valenciana. El front ve acompanyat per un vent intens de nord-est, que ha deixat intervals d’entre 50 i 60 quilòmetres per hora —es qualifica de força 7— i amb ones d’entre 3 i 4 metres. No obstant això, les dades d’observació marítimes han deixat una altura màxima de fins a 5,9 metres en les costes valencianes.

Neu en diversos punts

La neu va fer acte de presència ahir en l’interior de Castelló i, en la matinada de hui, s’ha estés a l’interior de les províncies de València i Alacant. S’espera que la jornada estiga marcada per les precipitacions “localment persistents” indicades en les previsions meteorològiques. De fet, l’Agència manté també l’avís groc per pluja en les tres províncies.

Els registres de l’Aemet deixen fins al moment registres significatius de fins a 79,6 en les últimes 12 hores a Pinet. Alguns altres registres ressenyables són els 71 de Barx, els 69,4 de la Font d’en Carròs, els 61,6 de Vilallonga i els 51,2 de Terrateig.

Respecte a les carreteres, la Conselleria de Medi Ambient ha comunicat al Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) que les carreteres són transitables a excepció de la CV-15, a l’altura d’Ares del Mestre, a on, este matí, cal circular amb cadenes.

