Es desploma l’oferta de vivendes a la venda a València

Cada vegada hi ha menys vivendes a la venda i les poques que n’hi ha s’encarixen sense fre per una oferta a la baixa i una demanda sense taxa. Així ho posen de manifest les últimes dades del portal immobiliari Idealista, que revelen un descens en el quart trimestre de 2024 del 25 % en l’estoc d’immobles a la venda en la província de València respecte al mateix període de 2023. Eixe percentatge s’eleva a un 30 % en la capital de la Comunitat Valenciana, a on és més difícil si cap trobar una vivenda. El descens en el conjunt d’Espanya va ser del 15 % i Idealista assegura que es tracta de la caiguda més forta de la història.

Capitals

Totes les capitals tenen ara menys vivendes en venda que fa un any, amb l’excepció de Girona, a on n’hi ha un 5 % més. La major caiguda s’ha produït a Saragossa, amb un enfonsament de l’oferta que ha arribat al 40 %. A continuació hi ha la Corunya i Oviedo, amb un 38 % de descens, i, tot seguit, Pontevedra (-34 %), Sevilla (-33 %), Terol (-33 %), Sòria (-32 %), Burgos (-31 %), Àvila (-31 %) i València (-30 %). D’entre els grans mercats, a més de Sevilla i València, l’oferta s’ha reduït també de manera significativa a Madrid (-29 %), i la reducció d’estoc ha sigut del 23 % a Barcelona. A Alacant, la disminució és del 15 %, i a Castelló de la Plana, del 19 %.

La caiguda d’estoc a València és de les més elevades d’Espanya / Francisco Calabuig

A escala provincial, la situació ha sigut similar en l’últim any, amb descensos generalitzats de l’oferta, amb l’excepció de la província de Càceres (a on ha augmentat un 1 %). La caiguda més forta es dona també en la província de Saragossa, amb un descens del 36 % en l’estoc disponible, seguida de Madrid (-28 %), Astúries (-27 %), Cantàbria (-25 %) i València (-25 %). Alacant, però, només registra una baixada del 3 %, mentres que a Castelló és del 13 %.

Mercat

Segons explica en un comunicat Francisco Iñareta, portaveu d’Idealista, “el fort ral·li comprador registrat durant la segona mitat de 2024 ha tingut com a conseqüència la caiguda d’oferta més gran que mai s’haja vist en el nostre país i que molts mercats es troben en nivells mínims d’estoc. Amb un horitzó de tipus baixos, sembla complicat que la demanda es relaxe en els pròxims mesos, la qual cosa provocarà més tensions encara sobre els preus. Malgrat l’esforç polític que des d’institucions i partits s’anuncia per a accelerar la promoció de noves vivendes, la realitat del mercat mostra que la tensió sobre els preus es mantindrà almenys durant els pròxims anys, mentres no s’aconseguisca aportar oferta suficient al mercat en aquelles zones amb més demanda”.

