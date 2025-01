El DOGV nomena els nous consellers d’À Punt

À Punt ja té, de manera oficial, els huit integrants del consell d’administració que ha de guiar la seua gestió. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat, este divendres, el nomenament dels huit integrants del Consell d’Administració de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), l’entitat que regirà el funcionament de la radiotelevisió pública valenciana.

D’esta manera, es fa efectiu el nomenament de M. José Arambul, M. Pilar Caro, Alfonso Gil, Rosalía Mayor, Vicente Ordaz, Susana Pérez i Julio Utrilla, candidats proposats pel PP i Vox i triats el mes de desembre passat pel Ple de les Corts. Per la seua banda, el PSPV i Compromís van rebutjar presentar candidats davant de la negativa a participar, al seu juí, en un procés per al “control polític” i l’“assalt” d’À Punt.

D’altra banda, el DOGV publica també el nomenament de Gonzalo Romero, exregidor del PP en l’Ajuntament de Castelló de la Plana, com a membre del Consell d’Administració a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). El nomenament de tots ells es fa efectiu des d’este mateix divendres.

Mazón vota l’elecció dels consellers d’À Punt en les Corts / José Cuéllar/Corts

Segons s’arreplega en la nova Llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), aprovada en juny amb els vots del PP i Vox, el Consell d’Administració estarà conformat per huit membres, dels quals set seran triats per les Corts, i l’octau, per l’FVMP. El procés d’elecció dels membres del Consell d’Administració es va accelerar després de la dimissió, el mes de novembre passat, d’Alfred Costa com a director general d’À Punt, després de quasi cinc anys al capdavant de la radiotelevisió pública valenciana.

A estos nomenaments se li ha d’afegir la posada en marxa de la nova empresa pública. En este sentit, fonts de l’executiu autonòmic assenyalen que preveuen aprovar un decret “a finals de gener” que duga a terme les accions necessàries amb les quals activar el desplegament de la nova normativa que fa un tomb a l’arquitectura de l’actual À Punt, establida amb la reobertura de la tele durant la primera legislatura del Botànic.

