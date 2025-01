Una impressionant granissolada tiny de blanc Tavernes de la Valldigna

L’estampa bé s’assembla a la d’aquelles ciutats en les quals, a l’hivern, és habitual que estiga nevat. Però és graníssol i, a més, és un lloc molt més a prop. Van ser a penes uns minuts, però suficients perquè s’arribaren a acumular diversos centímetres de gel en forma de xicotetes boletes. Després de portar tota la vesprada plovent i amb temperatures que no van passar dels 8 o 9 graus, cap a la 1 de la matinada va descarregar una forta granissolada que va formar un cridaner i poc habitual mantell blanc en la calçada i les voreres de Tavernes de la Valldigna.

Un carrer de Tavernes a on s’aprecia el mantell blanc que va deixar el graníssol / Levante-EMV

Encara que va ser poc de temps, la forta intensitat amb la qual queia va permetre que el graníssol s’acumulara molt ràpidament. Els veïns que a eixa hora es trobaven encara desperts van poder notar el moment en el qual va començar a descarregar, ja que va estar precedit del potent baluern d’un tro, després del qual ja es va començar a escoltar el so de les pedres de gel.

Tavernes ha sigut, ara com ara, el municipi en el qual s’ha arreplegat més pluja, amb 43 litres per metre quadrat segons AVAMET, seguit d’Oliva, amb 42,7; Palma de Gandía, amb 39,8, i Vilallonga, amb 39,4. Altres municipis de la comarca també van arreplegar bastants litres, com ara Barx, Simat de la Valldigna o la Font d’en Carròs.

La temperatura més baixa d’ahir es va registrar a la Llacuna de Vilallonga, amb 3,3 graus, lluny, en canvi, dels nivells negatius de principis d’esta setmana en eixe mateix punt.

A Tavernes de la Valldigna, en el moment de la granissolada, la temperatura era de 6,1 graus, experimentant en tot just mitja hora una baixada de dos graus, que, passats uns minuts, es van recuperar per a tornar a situar-se entorn dels 8.

