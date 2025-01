La minva de teràpies agreuja l’estat de malalts d’alzhèimer després de la DANA

Quasi tres mesos després de les inundacions que van assotar diversos municipis de la comarca de la Ribera, els usuaris de l’Associació de Guadassuar d’Amics i Familiars de Malalts d’Alzhèimer (AGUAFA) seguixen sense tindre un espai al qual poder acudir diàriament com feien fins al passat 29 d’octubre, quan el desbordament del riu Magre no només va omplir d’aigua i llot el Centre de Dia, sinó que, a més, va danyar els dos vehicles adaptats i els tricicles elèctrics. Des d’eixe moment, els 35 usuaris no han pogut tornar a la seua rutina, la qual cosa ha provocat que la seua situació s’agreuge a mesura que passen els dies, motiu pel qual llancen un crit desesperat per a revertir-la.

Fa unes setmanes, la presidenta d’esta entitat, María Olmos, ja assenyalava a Levante-EMV que els malalts “anaven a patir les conseqüències” al no poder reprendre l’activitat des de fa prop de 80 dies. Els mals presagis lamentablement s’han complit, com reconeixen des de l’Associació. “No han retrocedit un pas, sinó 23”, lamenta la presidenta, que recalca la necessitat de tindre un espai en el qual atendre estos 35 usuaris i les seues famílies amb la finalitat de poder proporcionar-los teràpies, activitats i altres projectes a través dels quals poden desenrotllar-se cognitivament i millorar la seua qualitat de vida després de ser diagnosticats d’alzhèimer.

La situació, com ha comprovat el personal d’este centre, ha agreujat la malaltia en molts dels pacients superant fins i tot els nivells de la pandèmia. “Els està afectant molt la falta de rutina i teràpies”, denuncia Olmos, que afig que “estan pitjor que en pandèmia”. “Els afecta més perquè durant el confinament estaven acompanyats i podien seguir una rutina amb els seus familiars, però, ací, els seus afins han représ la seua rutina, ja que han d’anar a treballar, per la qual cosa no poden prestar-los tanta atenció. Han tornat a la seua vida normal, però sense tindre una vida normal i una rutina”, indica.

Després d’observar les primeres conseqüències, els treballadors del centre van decidir iniciar a finals de novembre les visites a domicili per a treballar amb els usuaris. No obstant això, es tracta de trobades molt reduïdes en comparació amb l’atenció en el centre, que es realitza des de les 9 h a les 19 h durant tots els dies de l’any. El personal també ha organitzat activitats puntuals en la Llar dels Jubilats amb la finalitat que la majoria d’usuaris es tornen a retrobar, però seguixen sense tindre un espai en el qual poder prestar una atenció adequada com ha ocorregut durant estos anys.

La plantilla ha intentat buscar desesperadament un espai en el qual poder atendre’ls i fer algunes activitats fins que finalitzen les obres en el Centre de Dia, però no hi ha hagut resposta. La presidenta afirma que molts llocs de la localitat es van vore afectats per les inundacions, per la qual cosa, en les seues paraules, “no hi ha molts locals disponibles”. “La Llar dels Jubilats podia ser una opció, ja que es troba prop del nostre espai, però no hem tingut sort”, explica.

El Centre de Dia ha iniciat les obres de rehabilitació recentment, però encara desconeixen quan podrà tornar a obrir les portes amb total normalitat. “No són capaços de dir-nos quan estarà disponible, perquè hi ha molta faena”, afirma Olmos. Reconeix que podrien reprendre l’activitat si els tècnics repararen l’ascensor. “Hem rebut donacions de tot el món per a col·laborar en la reconstrucció, però ens falta material i mans especialitzades”, lamenta la presidenta. El personal del centre espera poder tornar prompte a les instal·lacions per a continuar millorant la qualitat de vida dels usuaris. “Som essencials, però no se’ns ha donat prioritat”, conclou.

