Morant veu “miserable” que Mazón compare València amb Gaza per les ajudes

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats i líder del PSPV, Diana Morant, ha titlat d’“indecents, miserables, racistes, xenòfobes i inhumanes” les declaracions del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al comparar València amb Gaza per les ajudes que rep del Govern, i ha considerat que, amb estes paraules, el dirigent autonòmic tracta de “tapar la seua negligència i la seua mala gestió”. “Pretén enfrontar uns dolors amb uns altres”, ha lamentat en una crítica que compartixen membres de l’executiu central i de l’esquerra com Compromís.

D’esta manera ho ha manifestat, en declaracions als mitjans, este divendres, abans d’assistir a la presa de possessió d’Amparo Navarro com a rectora de la Universitat d’Alacant (UA), a on ha respost al cap del Consell després que este dijous, en la sessió de control en les Corts, donara l’“enhorabona” al poble de Gaza per l’ajuda que rebrà de l’executiu després de la treva pactada entre Israel i Hamàs, per a lamentar, a continuació, que la Generalitat “rebrà zero ajudes directes del Govern de Sánchez”.

El comentari va provocar, dijous, la reacció immediata de la diputada de Compromís Isaura Navarro, que, en la tribuna, va mostrar la seua solidaritat amb el poble palestí i va lamentar que el Parlament valencià no haja mostrat la seua condemna als atacs israelians perquè ni PP ni Vox han votat a favor d’això, quan ho han proposat, malgrat haver-hi més de 47.000 morts.

Els diputats de Compromís exhibixen cartells de “dimissió” a Mazón, este dijous / José Cuéllar/Corts

També el diputat dels valencianistes en el Congrés, Alberto Ibáñez, va reaccionar a les paraules de Mazón, encara que en el seu cas en xarxes socials, a on va afirmar que el president “és un perill públic, mala persona, un psicòpata, un trumpista capaç de remoure budells instrumentalitzant el genocidi amb quasi 50.000 persones assassinades”. “Cal que se’n vaja. Mazón dimissió”, ha escrit en X.

“Indecent i mentida”

Morant ha insistit en el fet que la comparació de Mazón no només és “indecent”, sinó que, a més, és “mentida”, al mateix temps que ha reivindicat que el Govern d’Espanya ha mobilitzat més de 16.000 milions d’euros per als afectats per la DANA del passat 29 d’octubre “i ja han arribat 1.000 milions en forma d’ajudes i més que arribaran quan s’agilitzen els tràmits”, ha anticipat.

Per això, ha retret esta “mentida més” de Carlos Mazón, a qui ha acusat de pretendre, amb estes declaracions, “tapar la seua negligència i la seua mala gestió” i “enfrontar uns dolors amb uns altres”. Enfront d’això, ha subratllat que la “negligència” i les “mentides” del dirigent valencià “no poden tapar la gran veritat” que els valencians “saben”, que és que l’alerta mòbil el passat 29 d’octubre “va arribar tard, quan milers de veïns estaven ofegant-se”.

