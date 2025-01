Presses amb l’operació eixida d’hivern

El València CF ha arribat a la mitat del mercat amb encara molta faena per fer. La realitat és que la plantilla, amb el canvi de tècnic inclòs, està en un estat anímic millor que fa un mes. L’equip de Corberán és conscient de la dificultat dels pròxims dos partits, però assumix que hi ha temps per a revertir la situació i es treballa en una bona línia per a aconseguir la permanència. Això arribarà també si es reforça un equip en el qual encara hi ha molts punts febles, especialment dos: extrem i central.

Per tot això, l’operació eixida també és important i l’escenari actual apunta a quatre jugadors: Guillamón, Rafa Mir, Caufriez i Jesús. El belga mai va estar a l’altura i encara que Corona es va esforçar en excés a assegurar que era un fitxatge que pujava el nivell de la plantilla, uns mesos després apunta a anar-se’n de l’entitat per la porta de darrere. A penes ha disputat un partit de la Lliga.

Context complicat

Guillamón és un altre dels futbolistes que té un context complicat. El curs passat ja va passar per un problema de confiança que va superar en desembre amb eixe doble pivot format amb Pepelu. Malgrat això, el migcampista va tornar a caure al final de temporada i en este curs encara no ha trobat la seua millor versió.

En tercer lloc està Rafa Mir. El davanter no compta per a l’equip des d’agost, porta zero gols des que va començar la temporada. Amb Sadiq i amb Hugo Duro com a futbolista important en l’equip, s’ha quedat sense lloc, per això s’entén que és millor que abandone l’entitat, encara que de moment no ha arribat cap oferta.

Un curs irregular

En quart lloc està Jesús Vázquez. El futbolista ha tingut un curs irregular, ha passat per moments complicats, però, en l’últim partit coper, va haver-hi un clic molt positiu. De fet, el cos tècnic està content amb el seu rendiment en els entrenaments i la millora que va evidenciar sobre la gespa a Galícia contra l’Ourense.

