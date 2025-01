El temporal deixa neu a Enguera i Bocairent i 88 litres a Pinet, 67 a Benigànim i Llutxent en 24 hores

L’alerta groga decretada durant estos dies per les administracions públiques davant del temporal que assota l’arc mediterrani s’està deixant sentir en les comarques de la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés i la Costera. Així, les precipitacions han sigut persistents des d’ahir a la vesprada i la previsió de l’oratge apunta al fet que continuaran sent presents durant la jornada de hui. Els models de predicció apuntaven a una probabilitat del 100 % de l’aparició de pluja a causa del vent de gregal. I s’han complit.

Així, les dades aportades en temps real per l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) confirmen registres de més de 88 litres a Pinet i 67 a Benigànim i Llutxent en 24 hores. Les precipitacions estan sent intenses en la comarca de la Vall d’Albaida. A Montitxelvo (65 litres) i Ontinyent (64 litres) també ha plogut de manera incessant des d’ahir a la vesprada.

Al seu torn, en les zones més altes d’algunes localitats ja s’ha deixat notar la neu. Així, un mantell blanc s’ha pogut apreciar en la serra de Bocairent.

La rambla de Mariola s’ha tornat a convertir, durant estos dies, en un dels punts més gèlids de la Comunitat Valenciana, amb mínimes per davall dels zero graus centígrads que arribaven als dobles dígits. És una situació que s’ha repetit contínuament durant els últims anys.

De fet, l’Ajuntament de Bocairent ha llançat una alerta sobre la circulació per la CV-794, en la qual assenyala que els equips de conservació de carreteres ja treballen en esta via: “Es recomana evitar desplaçaments per esta carretera i, en cas de ser necessari, fer ús de cadenes”.

Els equips de conservació de carreteres treballen en algunes vies de la Vall d’Albaida pel temporal / Ajuntament de Bocairent

A la Canal de Navarrés, la pluja ha deixat 45 litres a Bicorp i 41 a Enguera. Tal com ha ocorregut en altres localitzacions de les comarques centrals, a Enguera també ha deixat la seua empremta la neu, que ha dificultat la circulació en alguns trams de la serra. Finalment, les poblacions de la Costera a on més ha plogut en 24 hores són Xàtiva (53 litres) i Llocnou d’en Fenollet (51 litres).

Actes programats per Sant Antoni

El temporal ha coincidit amb la programació de les festes de Sant Antoni en diverses localitats. Un exemple és Bocairent, a on esta vesprada hauria de tindre lloc el “miracle” que el sol il·lumina la faç de l’escultura de Sant Antoni en l’ermita a la qual dona nom. No obstant això, la predicció de l’oratge fa pensar que enguany no tindrà lloc l’esdeveniment, que cada vegada congrega més visitants.

