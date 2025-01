Acaben les compareixences en la comissió de la DANA de València sense representants del Govern ni l’oposició

El portaveu del Govern de M. José Catalá, Juan Carlos Caballero, ha lamentat, abans de l’inici de la tercera i última sessió de compareixences de la comissió d’estudi i reconstrucció de la DANA de l’Ajuntament de València, que el Govern no done la cara en esta comissió. “Quina por té Pedro Sánchez per a impedir que no vinguen els tècnics a explicar-nos el que va passar, quines mesures de prevenció es poden prendre i quina infraestructura s’ha de construir per a estar preparats?”, s’ha qüestionat Caballero, que ha lamentat novament les “absències” com la del “fugat Miguel Polo”. El president “ha imposat la llei del silenci”, ha dit Caballero.

“Ens hauria agradat saber què es va parlar en les reunions de la Delegació de Govern amb Aemet, UME, Confederació Hidrogràfica i altres institucions estatals”, ha dit Caballero, que va carregar contra la delegada, Pilar Bernabé, perquè, “després d’eixa reunió, només va llançar un missatge de tranquil·litat”.

Tampoc ha escatimat crítiques el portaveu popular contra els partits municipals d’esquerres per la seua absència en les comissions, a les quals s’han negat a assistir per les “imposicions” en la llista de compareixents imposades pel PP. “L’esquerra es posa de perfil en un moment clau per a les nostres pedanies”. “Estan al tacticisme electoral”. “Eixirem reforçats”, ha dit, també per a “recuperar el lideratge metropolità”.

La d’este dilluns és, ha assenyalat Caballero, una comissió “important” que “exigix dels representants públics el millor per a la recuperació de les vides dels veïns de les pedanies”. Seran experts acadèmics, tècnics, sectorials i compareixeran professors de les universitats, la presidenta de la protectora d’animals, o, també mirant a la recuperació, la CEV, la Cambra de Comerç i l’Associació de Comerciants de València.

Este 20 de gener, compareixen en la comissió el gerent de Visit València, José Antonio Franco Martínez; els professors de la Universitat de València Joan Romero, José María Nácher Escriche, Rafael Tabares Seisdedos i José Manuel Pastor, i Félix Francés, de la Universitat Politècnica de València. També està prevista la intervenció d’Antoni Maria Turiel Martínez, del CSIC. Amparo Requena (Modeprán), Eva Isabel Blasco García (CEV), Marina Sender Contell (COAV), Borja Ávila, de Comerciants Centre Històric, José Vicente Morata Estragués, president de la Cambra de Comerç, i Pablo Bottero, del Consell de la Joventut completen el llistat.

Suscríbete para seguir leyendo