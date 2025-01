La compravenda de vivendes registra el millor novembre en 17 anys al pujar un 15 %, amb 54.299 operacions

La compravenda de vivendes es va disparar el mes de novembre passat un 15 % respecte al mateix mes de 2023, fins a un total de 54.299 operacions, la xifra més alta en este mes des de 2007, quan es van superar les 56.000 compravendes, segons ha informat este dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Amb l’avanç de novembre de 2024, la compravenda de vivendes encadena cinc mesos d’alces interanuals després que en juliol, agost, setembre i octubre pujara un 19 %, un 0,9 %, un 41,5 % i un 51,3 %, respectivament.

L’augment interanual de la compravenda de vivendes el novembre de 2024 va ser conseqüència tant del repunt de les operacions sobre pisos nous, que van avançar un 37,4 % interanual, fins a les 12.328 operacions, com de les realitzades sobre vivendes usades, que van créixer un 9,8 %, fins a les 41.971 operacions.

El 92,4 % de les vivendes transmeses per compravenda el mes de novembre passat van ser vivendes lliures, i el 7,6 %, protegides. En total, la compravenda de vivendes lliures va pujar un 14,5 % interanual, fins a les 50.177 operacions, en tant que la compravenda de vivendes protegides va augmentar un 21,4 %, fins a sumar 4.122 transaccions.

En taxa intermensual (novembre de 2024 sobre octubre del mateix any), la compravenda de vivendes va disminuir un 21,8 %, mentres que en els onze primers mesos de 2024 es va incrementar un 8,1 %, amb avanços del 20,5 % en el cas de les vivendes noves i del 5,3 % en el de les vivendes usades.

Balears, única comunitat a on cauen les compravendes de vivenda

Per comunitats autònomes i en valors absoluts, Andalusia va ser la regió que més compravendes sobre vivendes va realitzar durant el penúltim mes de l’any passat, amb 10.288, seguida de Catalunya (8.616), Comunitat Valenciana (8.550) i Madrid (6.876). Totes les comunitats, excepte Balears, van vendre, el novembre de 2024, més vivendes que el mateix mes de 2023.

Els majors repunts es van donar a La Rioja (+58,2 %), Madrid (+35 %), Castella-la Manxa (+33,9 %) i Galícia (+32,5 %). Els increments més moderats els van registrar Canàries (+1,2 %), Andalusia (+3,5 %) i Aragó (+6,3 %), mentres que l’únic descens interanual el va marcar Balears, amb una caiguda del 4,3 % en les compravendes de vivenda.

Augmenta un 5 % el total de finques transmeses

Les finques transmeses en els registres de la propietat, procedents d’escriptures públiques realitzades amb anterioritat, van arribar, el mes de novembre passat, a les 188.850, un 5 % més que el mateix mes de 2023.

Per compravenda es van transmetre un 11,6 % més de finques que un any abans, mentres que les transmeses per donació van pujar un 13,6 % interanual; les transmeses per herència van augmentar un 1,7 %, i les operacions per permuta van disminuir un 10,9 %.

El 87,1 % de les compravendes de novembre van correspondre a finques urbanes, a on s’inclouen les vivendes, i el 12,9 % a finques rústiques. Les compravendes de finques urbanes van augmentar un 12,8 % interanual, mentres que les de finques rústiques van progressar un 4 % en relació amb novembre de 2024, fins a sumar 91.680 i 13.531 operacions, respectivament.

