Feijóo presenta un “pla València” amb 12.000 milions en inversions en una dècada

El president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentat hui el “pla València”, una estratègia per a potenciar infraestructures amb la qual els populars volen reactivar econòmicament la província i l’autonomia després del colp de la DANA. Segons ha explicat Feijóo, que ha tornat a esquivar la premsa i no ha admés preguntes en un nou acte a València, el pla preveu la inversió de 12.000 milions d’euros per part de l’Estat a la C. Valenciana durant la pròxima dècada per a rehabilitar carreteres, vies fèrries, polígons o construir vivendes prefabricades, entre d’altres. Eixa xifra suposa “el doble” de les inversions executades pel Govern, segons ha assenyalat el popular.

Feijóo, reunit amb la patronal CEV i altres agents econòmics, ha tornat a insistir en la magnitud del desastre, repassant les xifres de la devastació i criticant tant l’escassetat i la lentitud de les ajudes de l’executiu central com la seua falta de suport a la Generalitat. Sense mencionar Gaza, ha subscrit les paraules del president Carlos Mazón al retraure que “no té cap sentit” que l’Administració autonòmica “haja de finançar al 100 %” la reparació de col·legis, centres de salut i altres infraestructures de la seua competència.

“La Comunitat Valenciana tardarà anys a recuperar la situació prèvia al ritme actual”, ha dit per a atacar el Govern per la seua baixa execució de les ajudes enfront del ritme del Consell. En tot cas, ha destacat que l’acte de hui és per a “explicar una alternativa” i no per a “limitar-se a assenyalar” cap a la Moncloa.

Amb estos 12.000 milions (l’Ivie xifra en quasi 18.000 milions els danys), Feijóo ha destacat que busca que “no es torne a repetir el que ha passat” i ha donat el seu “compromís personal” de materialitzar eixes inversions, que ha exposat com el seu “programa de govern” per a la C. Valenciana.

Suscríbete para seguir leyendo