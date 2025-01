Investiguen quin era l’estat de l’escala abans de l’accident mortal de Benetússer

La Guàrdia Civil continua investigant les circumstàncies de la solsida de l’escala d’un garatge de Benetússer pel qual, dissabte passat, va perdre la vida un treballador que retirava d’allí llots de la DANA. La Policia Judicial va prendre ahir declaració a diversos dels companys del mort, entre ells a qui va resultar ferit lleu en el mateix succés.

Els investigadors tracten de determinar les condicions en les quals es trobava —tant abans com després de la barrancada del 29 d’octubre— l’estructura que va col·lapsar dissabte des d’uns sis metres d’altura just quan A. J. T. P., d’uns 45 anys, es disposava a concloure la seua jornada laboral.

Cal recordar que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ja va assenyalar dissabte que abans que s’iniciara fa un mes l’extracció de llot d’este garatge s’havia realitzat una “inspecció prèvia”.

Inspecció de l’IVE

Estes inspeccions, tal com va aclarir ahir la mateixa Bernabé, les coordina l’Institut Valencià d’Edificació (IVE), que és una entitat pública dependent de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda. “És la Vicepresidència i l’IVE a qui correspon donar eixa informació”, va assenyalar la delegada del Govern.

Diversos residents de l’edifici del camí d’Orba en el soterrani del qual va tindre lloc la tragèdia destacaven dissabte en declaracions a Levante-EMV el mal estat en el qual es trobava l’estructura després de la DANA. I el mateix va apuntar l’operari d’una altra empresa subcontractada per la concessionària de la Diputació de València per a la neteja de garatges afectats per les inundacions, que es va creuar amb el mort i el seu company segons abans que l’estructura s’esfondrara.

Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Vivenda van assenyalar ahir que en les labors d’inspecció d’edificis treballaven en coordinació arquitectes municipals, tècnics dels col·legis d’arquitectes, professionals de l’IVE i efectius de bombers i de l’UME.

La Conselleria va recordar que l’accident de Benetússer està en investigació i que, tal com ja va indicar dissabte la delegada del Govern, l’escala que va cedir era un element auxiliar totalment independent de l’estructura, que van certificar que era segura.

Mor un altre treballador durant les tasques de neteja de la DANA / Eduardo Ripoll

Des de 6 metres d’altura

Segons ha pogut saber este periòdic, l’escala que connecta l’edifici amb les dos plantes del garatge va col·lapsar a uns sis metres d’altura, i ara els investigadors tracten de determinar també si el treballador es trobava damunt d’esta quan es va desplomar o, per contra, estava davall i va morir a conseqüència de la caiguda dels enderrocs.

A més de la investigació de les circumstàncies de la mort d’A. J. T. P. que està realitzant la Guàrdia Civil, la delegada del Govern va informar ahir que també Inspecció de Treball i l’IVE estan investigant les causes de la solsida. Bernabé va precisar que “el que va col·lapsar va ser una estructura auxiliar, secundària, que no formava part de l’estructura del que és el forjat estructural de l’edifici”. I va recordar que els bombers “van validar” este mateix dissabte “que l’estructura de l’edifici estava en bones condicions”, per la qual cosa no ha sigut necessari desallotjar-lo.

Dol i cassolada

Cal recordar que l’operari que va morir dissabte a Benetússer és el segon mort en els treballs de neteja de la DANA, després que el novembre passat també morira un treballador quan li va caure damunt una estructura en un col·legi de Massanassa. Tant Compromís com el sindicat van denunciar ahir les condicions en les quals estos treballadors estan fent el seu treball.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Benetússer ha decretat tres dies de dol per la mort d’A. J. T. P., i una plataforma integrada per diferents associacions de suport a afectats per la DANA ha convocat una cassolada a les portes del consistori “perquè les inspeccions en els immobles es facen amb el màxim rigor i la máxima celeritat posible”. A més, una empresa de desembossaments ha organitzat un homenatge al mort que consistirà a recórrer amb els seus camions els carrers del municipi i finalitzar en l’avinguda Orba.

