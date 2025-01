La Policia Local de Torrent deté tres hòmens amb orde de detenció per furts

La Policia Local de Torrent va arrestar, dissabte, tres individus sobre els quals pesaven sengles órdens de busca i detenció per furts a Gandia.

L’arrest es va produir en l’àrea comercial del Toll l’Alberca, en la carretera de Torrent a Montserrat. Pel que sembla, una persona que es trobava en un dels supermercats de la zona va observar els tres individus en actitud sospitosa.

Zona comercial del Toll l’Alberca de Torrent / A.C.

Després d’un primer avís, dos patrulles de la Policia Local de Torrent es van desplaçar fins al lloc i van identificar els tres hòmens, d’origen espanyol. Va ser en eixe moment quan van comprovar que sobre els tres hi havia una orde de busca i detenció, ordenada per la comissaria de la Policia Nacional de Gandia per furts en la capital de la Safor. Els agents del cos torrentí van procedir ràpidament a la detenció dels tres hòmens.

Una patrulla de la Guàrdia Civil d’Aldaia, que també havia rebut l’avís, va col·laborar en l’actuació de la Policia Local de Torrent.

