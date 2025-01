De rècord en rècord a l’espera de rival en la Copa

Un mal final de partit contra l’Unicaja va impedir al València Basket acabar la primera volta de la Lliga Endesa com a campió d’hivern, però ho va fer donant la cara fins al final i sumant un rècord més a una primera volta per a emmarcar, ja que els 11 taps que van aconseguir contra l’equip andalús suposen el seu màxim històric.

Això sí, malgrat les bones sensacions que han deixat els taronja en les primeres 17 jornades de la Lliga Endesa, els de Pedro Martínez arriben al sorteig de la Copa del Rei de demà com a tercers, després que el Reial Madrid guanyara ahir el MoraBanc Andorra per 84-100 i superara, per tot just dos punts, el basketaverage general del València Basket (173 dels blancs per 171 dels taronja).

Això sí, esta posició perduda momentàniament no afecta en res de cara al sorteig de demà, ja que, una vegada perduda l’opció de ser campió d’hivern, per a assegurar-se jugar el primer partit de Copa dijous i tindre un dia més de descans en cas d’arribar a la semifinal, el València BC arriba en qualsevol cas com a cap de sèrie, a l’espera de vore com queden els encreuaments i les dates.

De moment, i després d’una última jornada en la qual encara quedaven per definir les dos últimes places per a la Copa, el València Basket ja sap els equips amb els quals podria quedar aparellat en quarts de final: el Joventut, el Manresa, el Gran Canària i un Barcelona que va patir fins a l’última jornada per a no quedar-se per primera vegada en la seua història fora de la Copa del Rei.

L’altre cap de sèrie que entra com a quart classificat serà La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta.

L’Auditori Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canària acollirà a les 11:30 (hora insular), el sorteig d’aparellaments de la Copa del Rei, així com el de grups de la Minicopa Endesa.

En l’acte se sortejaran les eliminatòries de quarts de final, així com els encreuaments de semifinals, completant d’esta manera el quadro final de la Copa del Rei Gran Canària 2025, que es jugarà entre el 13 i el 16 de febrer.

