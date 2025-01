Victòria Roselló: “Des del divendres anterior, sabíem que seria una dana de gran impacte”

La DANA els va sorprendre en plena producció del programa. Imagine que degué ser dur.

Sí, ha sigut una experiència molt difícil, perquè estem encara molt impressionats i molt frustrats, sobretot. L’equip de L’oratge i de la casa, des de dies abans, ja estàvem advertint de la possible potencialitat molt perillosa de la situació, i després va vindre el seguiment durant el dia. Des de primeres hores del matí ja no era qüestió de predicció, sinó de seguir el que estava ocorrent. Anàvem veient en directe el que estava passant.

En quin moment és conscient que el que està ocorrent no és una DANA qualsevol?

El divendres previ [la riuada va ser el dimarts], jo li dic al director d’Informatius i a la direcció en general que “ve una situació que pot ser molt crítica per a la setmana següent, concretament el dimarts, i que cal estar pendents i preparar l’operatiu, perquè pot ser una DANA de gran impacte”. I els faig la comparativa de la DANA de 2019, del Baix Segura, en la qual es van registrar 500 litres per metre quadrat. Va ser una DANA diferent completament de la d’octubre, però va ser una DANA que es va vore vindre també dies abans i llavors, diguem, es va preparar la població per a advertir-los del que venia. Les quantitats de pluja caigudes van ser similars. L’única diferència, que és important, és que les quantitats d’aigua caigudes en este episodi es van produir en les capçaleres o en els cursos mitjans de rius i barrancs, passant per eixos barrancs, que van ser els més destructius. La predicció meteorològica té sempre un rang d’incertesa. En eixe moment no sabíem que caurien 700 litres a Turís. Sabíem que podrien caure entre 200 i 500 en conques mitjanes o altes de rius, però no exactament a on. Això no se sap fins al dia en si.

Amb quanta antelació podem tindre una predicció de l’oratge fiable?

Com més t’acostes al dia en què s’assenyala el perill màxim i veus que va complint-se, més segur estàs que això passarà.

Comentava que en la predicció hi ha rangs de quantitat de pluja que pot caure, però hi ha molta diferència entre 200 i 500 litres per metre quadrat.

Clar, efectivament. Una cosa és la predicció i una altra el seguiment de la situació. És a dir, la situació va ser molt pitjor del que preveien els models.

Calor i rebentades tèrmiques, hui, en À Punt À Punt oferix hui a les 22:45 hores el segon capítol d’Alerta roja, dedicat a l’efecte de l’increment de les temperatures a la Comunitat Valenciana. 2024 ha sigut l’any més calorós des que es tenen registres. Els experts analitzaran les conseqüències de l’ascens continuat del termòmetre i explicaran el resultat de conviure amb una mar més calenta de l’habitual. Alerta roja també analitzarà les rebentades tèrmiques, uns fenòmens explosius que cada vegada són més freqüents i que són conseqüència de l’ascens tèrmic. Així mateix, l’espai farà un repàs d’episodis de granissolades o tornados. Al llarg del programa, “coneixerem com van arribar a convertir-se en presentadors de l’oratge Victòria Rosselló, Joan Carles Fortea o Javi Miró”, avança la televisió pública valenciana. El programa està presentat per Mathies Muñoz i dirigit per Carmesina Franch.

Com d’habituals són les alertes roges?

No n’hi ha tantes i, a més, són diferents; no és el mateix un avís roig per pluja que un avís per calor. Després d’esta DANA hi ha un abans i un després. Els avisos van estar molt ben posats, però caldria saber fer-los arribar millor a la població.

Creu que la informació de l’oratge es vorà amb uns altres ulls a partir d’ara?

A València, sempre ha sigut una informació de molt d’interés. Justament per les coses que passen ací. Fins i tot en temps en els quals Canal 9 tenia menys audiència, el públic sempre va ser molt fidel a la informació de l’oratge.

El programa fa valdre l’arxiu de la televisió pública.

Sí, són 35 anys d’arxiu de la televisió valenciana, amb imatges d’esdeveniments meteorològics extrems.

Com ha sigut la labor de documentació?

Ha sigut un treball que ha involucrat moltes persones, guionistes, realitzadors, que han fet una gran faena. El muntatge aconseguix fer un relat de la història bastant fiable, són mesos de treball de moltes persones, de documentalistes, dels que han seleccionat les peces més destacables de l’arxiu de Canal 9 i d’À Punt. És un treball de molts mesos.

Suscríbete para seguir leyendo