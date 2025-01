Xàtiva desembossa les obres del Palau de Justícia a l’espera de noves troballes en Santa Clara

Les primeres obres programades en l’antic monestir de Santa Clara per a establir les bases del futur Palau de Justícia de Xàtiva seran prompte una realitat després de dècades de reivindicacions dirigides tant a revitalitzar l’històric bé d’interés cultural (BIC) del segle XIV com a dotar el partit judicial d’una seu digna i adaptada a les necessitats actuals.

La Junta de Govern Local de la capital de la Costera aprovarà, este dilluns, la concessió a la Conselleria de Justícia de la llicència necessària per a donar llum verda a una sèrie de treballs previs de demolició d’elements impropis i excavacions arqueològiques que afecten dos edificis situats en l’avinguda Selgas, al costat de la muralla, en l’àmbit nord i oest, i el desllunat del pati de l’exconvent, un immoble que ocupa 3.395 metres quadrats.

No es tracta d’una actuació urbanística menor, ja que està pressupostada en 4,6 milions d’euros. El permís materialitza el desbloqueig del projecte després de l’autorització de Patrimoni rebuda en novembre. La llicència arriba a penes uns dies després de la reunió que va mantindre l’equip de govern de Xàtiva amb la consellera de Justícia per a afinar els temps de la intervenció. Segons consta en el document, les obres haurien d’iniciar-se en un termini màxim de sis mesos. El període d’execució previst és també d’aproximadament mig any.

Estes tasques prèvies resulten indispensables per a completar la redacció del projecte definitiu de la nova seu judicial. Els treballs arqueològics se centren en l’expectativa de localitzar diferents troballes d’un cert valor, com el camí de ronda i la continuació del tram de muralla conservat en l’avinguda Selgas.

En l’ala nord, el projecte confia a trobar rastres de diversos elements del convent i, en el subsol, restes d’edificacions prèvies andalusines, possiblement romanes, i, eventualment, també restes ibèriques. En l’ala est es podrà documentar la posició exacta dels pilars de la galeria porticada, mentres que en l’ala oest podria haver-hi també restes andalusines i romanes.

Segons la programació arqueològica, també es preveu que els enderrocs dels cossos d’edificació derrocats en 1936, rics en elements arquitectònics com ara carreus, dovelles i decoracions de mènsules es conserven sota els edificis actuals. I es faran tastos murals per a determinar la separació exacta entre elements històrics i construccions impròpies.

L’objecte de les demolicions implica alliberar espai per a la construcció del nou edifici de nova planta. D’una banda, es derrocaran dos edificis de Selgas executats en 1962, que es troben fora d’ordenació en el planejament urbanístic i que donaven cabuda a un restaurant i a oficines municipals.

El projecte inclou la demolició de l’antic cementeri de les clarisses, els nínxols del qual es troben buits

La resta de l’edificació que es demolirà està dins del convent, però no té valor històric, ja que procedix d’una zona que va ser reconstruïda entre els anys seixanta i huitanta del segle XX després de ser derrocada durant la Guerra Civil. Estos elements alteren la morfologia corresponent al claustre original. També s’intervindrà en el sector de llevant, que correspon al deambulatori del claustre, i es demolirà la construcció i fonamentació de l’antic cementeri del monestir de les clarisses, els nínxols del qual es troben buits.

El projecte preveu la protecció i recuperació de les teules àrabs existents originals en l’edifici i de tot el paviment amb protecció patrimonial del qual es té constància i el que puga aflorar.

Coexistència amb el futur CRAC

Els treballs s’iniciaran en els edificis de l’avinguda Selgas, de manera que es facilite el posterior accés a la zona interior de l’edificació en un termini breu de temps. A continuació, es procedirà a la demolició dels cossos interiors de l’edifici per a, més avant, continuar amb l’enderrocament estructural dels elements impropis del convent i del cos mitger oest, planta a planta.

El Palau de Justícia coexistirà en Santa Clara amb el futur Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC), que recaurà a la part del carrer Montcada. Els dos projectes s’estan tramitant de manera simultània, i, entre els dos edificis, es generaran tres zones de contacte físic corresponents a murs protegits que, pel seu valor patrimonial, la direcció d’obra ha decidit respectar.

